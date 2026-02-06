Sicurezza sul lavoro: il Comune di Alfedena affida il servizio di consulenza e formazione per il 2026

Il Comune di Alfedena ha affidato il servizio professionale di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e formazione del personale per l’anno 2026, con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri negli immobili comunali e il pieno rispetto della normativa vigente.

Con determinazione dell’Area Tecnica n. 5 del 22 gennaio 2026, l’Ente ha disposto l’affidamento diretto alla società GROW Srl di Pineto del servizio che comprende la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la revisione della documentazione sulla sicurezza, l’aggiornamento annuale del RLS e la formazione antincendio di livello 2.

Il provvedimento nasce dall’obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla necessità di avvalersi di professionisti specializzati, considerato che il Comune gestisce diversi immobili – tra cui la sede municipale, il cimitero comunale e altri spazi aperti al pubblico – frequentati quotidianamente da dipendenti, volontari e cittadini.

L’importo complessivo dell’incarico è pari a 1.480 euro oltre IVA, per un totale di 1.805,60 euro. Dopo la valutazione della congruità dell’offerta e la verifica della regolarità contributiva della società affidataria, l’Amministrazione ha proceduto con affidamento diretto, come consentito dal Codice dei contratti pubblici per importi inferiori alle soglie comunitarie. Alla procedura è stato assegnato il CIG BA1623D82A.

La spesa è stata imputata al bilancio comunale 2026, assicurando la copertura finanziaria sul capitolo dedicato. Il contratto sarà perfezionato tramite corrispondenza commerciale, mentre la liquidazione avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura e della verifica delle prestazioni svolte.

Con questo intervento, il Comune di Alfedena conferma l’attenzione verso la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture comunali, rafforzando le misure di prevenzione e formazione previste dalla legge