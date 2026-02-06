MondoRaro.org

Alfedena News

Alfedena, rinnovata la convenzione per le pulizie del Municipio: affidato il servizio per il 2026

DiL'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Feb 6, 2026

Il Comune di Alfedena ha rinnovato per l’anno 2026 la convenzione con la ditta Terra Mea scs di Isernia per il servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede municipale di via Luigi De Amicis.

Con determinazione dell’Area Tecnica n. 6 del 23 gennaio 2026, l’Amministrazione comunale ha disposto l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di 3.599,98 euro IVA compresa, a seguito del preventivo presentato dalla cooperativa, regolarmente in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente.

Il rinnovo si è reso necessario per garantire la continuità del servizio negli uffici comunali, assicurando adeguati standard di igiene e decoro degli ambienti frequentati quotidianamente da dipendenti e cittadini. Considerato l’importo inferiore ai 5.000 euro, l’Ente ha potuto procedere con affidamento diretto, come consentito dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi.

La spesa è stata imputata al bilancio comunale 2026 sul capitolo dedicato ai servizi di funzionamento, con copertura finanziaria regolarmente attestata. Alla procedura è stato assegnato il CIG BA16A3AFBE, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento avverrà a seguito dell’esecuzione del servizio e previa presentazione di regolare fattura, corredata dal nulla osta del Responsabile del Servizio.

