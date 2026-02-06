Alfedena digitalizza la gestione del personale: attivata la nuova piattaforma cloud per le presenze

Il Comune di Alfedena compie un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi interni, attivando una nuova soluzione cloud per il sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente.

Con determinazione dell’Area Amministrativa n. 12 del 30 gennaio 2026, l’Amministrazione comunale ha affidato alla società Apkappa S.r.l. di Reggio Emilia le attività di messa in esercizio della piattaforma “Hypersic Cloud”, comprensive di 10 ore di formazione dedicate al personale, per un costo di 1.150 euro oltre IVA, pari a un impegno complessivo di 1.403 euro.

L’intervento nasce dall’esigenza di dotare l’Ente di uno strumento più moderno ed efficiente per la gestione delle presenze e delle assenze, in linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici e con il processo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti avviato dal 1° gennaio 2024.

Dopo la verifica delle soluzioni presenti sul mercato e l’assenza di convenzioni Consip attive per servizi analoghi, il Comune ha proceduto con affidamento diretto, come previsto per importi inferiori alle soglie comunitarie. Valutata la congruità economica dell’offerta e acquisita la regolarità contributiva della società affidataria, è stato assegnato alla procedura il CIG BA20673B04 per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa è stata imputata al bilancio comunale 2026 sul capitolo dedicato all’assistenza informatica e alla manutenzione software. Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura e verifica dei requisiti contributivi.