Il teatro della mente: quando i nostri personaggi interiori salgono sul palco

Il 17 febbraio 2026 alle ore 20.30, il Teatro Oscar di Milano apre le sue porte a un viaggio affascinante dentro l’Io con Il teatro della mente #1 – I personaggi nella nostra mente, ideato e interpretato da Daniela Cristofori, con la partecipazione speciale del criminologo Adolfo Ceretti. Lo spettacolo è prodotto da Gli Incamminati Centro di produzione teatrale.

L’evento invita il pubblico a interrogarsi su una domanda tanto semplice quanto potente: siamo davvero un unico “monolite”, o dentro ogni individuo convivono più voci, più parti, più personaggi? Durante la serata, la mente diventa un palcoscenico vivo, abitato da figure interiori che dialogano, talvolta entrano in conflitto e, se ascoltate, possono imparare a collaborare. È qui che prende forma l’idea del “parlamento interiore”: uno spazio simbolico dove le diverse parti possono finalmente trovare parola, invece di trasformarsi in un tribunale fatto di giudizi e autoaccuse.

Un progetto che unisce psicologia e teatro

Il teatro della mente nasce come progetto del Teatro Oscar da un’idea di Daniela Cristofori, con una missione chiara: portare la cultura psicologica a un pubblico ampio attraverso il linguaggio emotivo e diretto del teatro. Ogni incontro è costruito come un’esperienza condivisa, in cui narrazione, riflessione e presenza di ospiti esperti diventano strumenti di crescita personale.

In I personaggi nella nostra mente, il pubblico viene accompagnato a riconoscere le proprie parti interne, a farne conoscenza e a cercare un equilibrio capace di restituire pace e verità interiore. Non si tratta di una lezione frontale, ma di un dialogo aperto che alterna racconto scenico e pensiero psicologico, rendendo accessibili temi complessi con sensibilità e profondità.

I prossimi appuntamenti del ciclo

Il percorso prosegue con altri due incontri:

18 marzo 2026 – “Attraversare le emozioni”

Con Daniela Cristofori e la partecipazione della psicoterapeuta Laura Fino. Una serata dedicata all’intelligenza emotiva e al ruolo del cervello nella gestione delle emozioni, pensata per favorire una vita più armoniosa e relazioni più consapevoli.

15 aprile 2026 – “Copioni di vita”

Con Daniela Cristofori e la partecipazione della ricercatrice Federica Biassoni, in scena anche Mariavittoria Giusti e Lorenzo Casati. Un approfondimento sui “copioni” interiori che portano a ripetere schemi del passato, con l’obiettivo di riconoscerli e immaginare risposte nuove, più aderenti al presente.

Informazioni pratiche

I biglietti per I personaggi nella nostra mente sono disponibili a 18 € (intero), 13 € (under30 / over65) e 8 € per universitari, scuole di teatro e possessori di Desidera Card (acquistabile solo in cassa). L’appuntamento è fissato per martedì 17 febbraio 2026 alle ore 20.30, presso il Teatro Oscar in via Lattanzio, a Milano.

Un’occasione preziosa per chi desidera esplorare il proprio mondo interiore attraverso l’arte scenica, scoprendo come il teatro possa diventare specchio della mente e strumento di consapevolezza.