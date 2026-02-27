MondoRaro.org

Notte di tensione in piazza ad Alfedena: rissa davanti al bar La Meta, indagano i Carabinieri

Feb 27, 2026

La serata si stava svolgendo regolarmente nella piazza principale di Alfedena quando, nelle ore notturne, si è verificata una rissa all’esterno del bar La Meta.

Coinvolti quattro uomini di origine nordafricana che, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine, avrebbero ecceduto nel consumo di alcolici. Dalle offese verbali si è passati rapidamente allo scontro fisico. Spintoni, pugni e calci si sono susseguiti davanti all’ingresso del locale, tra i tavoli e le sedie sistemati all’aperto.

Nel corso della colluttazione alcuni arredi esterni sono stati danneggiati. I clienti presenti si sono allontanati mentre il personale dell’attività ha contattato il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. All’arrivo della pattuglia, i quattro uomini si erano già allontanati dal centro del paese.

I militari, coordinati dal capitano Giuseppe Testa, hanno avviato gli accertamenti raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Le immagini potrebbero consentire l’identificazione dei responsabili.

Per i quattro potrebbe configurarsi l’ipotesi di rissa aggravata in concorso e danneggiamento. Non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per risalire ai protagonisti dell’episodio.

