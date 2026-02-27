MondoRaro.org

Alfedena News

Notte di tensione in piazza ad Alfedena: rissa, indagano i Carabinieri

DiGianni Leone, fondatore

Feb 27, 2026

La serata si stava svolgendo regolarmente nella piazza principale di Alfedena quando, nelle ore notturne, si è verificata una rissa all’esterno del bar La Meta.

Coinvolti quattro uomini  che, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine, avrebbero ecceduto nel consumo di alcolici nella piazza. Dalle offese verbali si è passati rapidamente allo scontro fisico. Spintoni, pugni e calci si sono susseguiti sia davanti all’ingresso del locale, sia  tra i tavoli e le sedie sistemati all’aperto sulla piazza.

Nel corso della colluttazione alcuni arredi esterni sono stati danneggiati. I clienti presenti si sono allontanati mentre il personale dell’attività ha contattato il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I titolari del bar risultano del tutto estranei ai fatti accaduti all’esterno del locale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. All’arrivo della pattuglia, i quattro uomini si erano già allontanati dal centro del paese.

I militari, coordinati dal capitano Giuseppe Testa, hanno avviato gli accertamenti raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Le immagini potrebbero consentire l’identificazione dei responsabili.

Per i quattro potrebbe configurarsi l’ipotesi di rissa aggravata in concorso e danneggiamento. Non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per risalire ai protagonisti dell’episodio.

