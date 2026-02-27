Comune di Alfedena: intervento urgente per la pulizia dei canali di scolo in località Alboreto

Il Comune di Alfedena interviene con urgenza per la messa in sicurezza del territorio disponendo lavori di pulizia dei canali di scolo in località Alboreto e nelle zone limitrofe. La decisione è maturata a seguito della necessità di prevenire possibili criticità legate a esondazioni e allagamenti, soprattutto in vista di periodi caratterizzati da precipitazioni intense che potrebbero compromettere la viabilità e arrecare disagi ai residenti.

Per l’esecuzione dell’intervento l’Area Tecnica ha affidato i lavori a una ditta specializzata del territorio, la Nema s.r.l. di Barrea, in possesso dei requisiti richiesti e di regolare DURC. L’importo complessivo dell’operazione ammonta a 2.684 euro, Iva compresa. La somma è stata impegnata sul bilancio 2026, con esigibilità entro la fine dell’anno, nel rispetto delle disposizioni previste per l’esercizio provvisorio e delle norme che consentono l’affidamento diretto per importi inferiori ai 5 mila euro.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione ordinaria di strade e infrastrutture comunali e rappresenta un’azione concreta di prevenzione del rischio idrogeologico. La pulizia dei canali di scolo, infatti, è fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e ridurre il pericolo di accumuli che potrebbero causare danni a beni pubblici e privati. Con questo provvedimento l’amministrazione conferma l’attenzione verso la tutela del territorio e la sicurezza della comunità