PNRR, al via i percorsi di autonomia per persone con disabilità: 12 progetti tra Sangrino e Peligno

Feb 27, 2026

Nuove opportunità di inclusione e indipendenza per le persone con disabilità residenti nei territori degli Ambiti sociali Sangrino e Peligno. Nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” del PNRR, prende il via il progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, finanziato con un importo complessivo di 715 mila euro e finalizzato a promuovere l’autonomia abitativa e l’inserimento lavorativo dei beneficiari.

Capofila dell’iniziativa è l’Ambito Distrettuale Sociale n. 6 Sangrino, che comprende i Comuni di Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scontrone e Villetta Barrea, in partenariato con l’Ambito Distrettuale Sociale n. 4 Peligno, che riunisce diversi centri dell’area peligna tra cui Sulmona.

Il progetto prevede la realizzazione di 12 percorsi personalizzati rivolti a persone con disabilità tra i 18 e i 67 anni, con l’obiettivo di favorire la de-istituzionalizzazione e sostenere scelte di vita autonome. Gli interventi si articolano su tre direttrici fondamentali: la definizione di un progetto individualizzato attraverso una valutazione multidisciplinare, l’inserimento in soluzioni abitative attrezzate anche con strumenti di domotica e assistenza a distanza, e lo sviluppo di competenze per l’accesso al mondo del lavoro, compreso quello da remoto.

I beneficiari dovranno aderire a tutte le linee di intervento previste, in un percorso integrato che punta a rafforzare capacità personali, autodeterminazione e inclusione sociale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2026, secondo le modalità indicate, allegando la documentazione richiesta, tra cui certificazioni sanitarie e attestazione Isee.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un modello di welfare di comunità più moderno e inclusivo, capace di mettere al centro la persona e di offrire strumenti reali per costruire un progetto di vita indipendente, valorizzando le competenze e le potenzialità di ciascuno.

Di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

