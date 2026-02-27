Frana a Campitelli, il Consiglio di Alfedena riconosce debito fuori bilancio per i lavori urgenti

Il Comune di Alfedena ha riconosciuto un debito fuori bilancio di 19.402,88 euro per far fronte ai lavori di somma urgenza resisi necessari dopo la frana che lo scorso 7 gennaio ha interessato la strada in direzione Pianoro Campitelli, all’altezza del chilometro 4,6. L’evento, causato da condizioni meteorologiche straordinarie, aveva provocato l’interruzione del transito per un tratto di circa venti metri, rendendo indispensabile un intervento immediato per tutelare la pubblica incolumità.

A seguito del sopralluogo tecnico, è stato redatto il verbale di somma urgenza e affidati i lavori alla ditta Fratelli Melone S.r.l. di Scontrone, incaricata di ripristinare la percorribilità del tratto stradale e mettere in sicurezza l’area interessata dal movimento franoso. Contestualmente era stata disposta con ordinanza sindacale la chiusura al traffico della strada, proprio per evitare rischi a persone e mezzi.

La spesa, Iva inclusa, è stata formalmente riconosciuta dal Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 194 del Testo unico degli enti locali, che disciplina i debiti fuori bilancio derivanti da interventi effettuati in situazioni eccezionali e imprevedibili. Il provvedimento si è reso necessario per regolarizzare contabilmente lavori già eseguiti in regime di emergenza, come previsto dalla normativa sui contratti pubblici.

Per la copertura finanziaria l’amministrazione conta sui fondi regionali previsti dalla normativa in materia di interventi urgenti. È stato inoltre precisato che restano da programmare ulteriori lavori per il completo ripristino della viabilità, con una stima complessiva che potrebbe raggiungere i 110 mila euro.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il riconoscimento della spesa, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio e della necessità di intervenire tempestivamente in presenza di situazioni di pericolo per la comunità.