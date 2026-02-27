Servizio Civile Universale, ad Alfedena sei posti per giovani volontari

Il Comune di Alfedena aderisce al nuovo bando per il Servizio Civile Universale e mette a disposizione sei posti per giovani operatori volontari da impiegare in due distinti progetti sul territorio comunale. L’iniziativa rientra nel più ampio programma nazionale che prevede la selezione di oltre 65 mila volontari in tutta Italia, con scadenza fissata all’8 aprile 2026 alle ore 14.

Ad Alfedena i progetti attivati, in collaborazione con l’Associazione Expoitaly quale ente titolare, riguardano due ambiti strategici. Il primo, “Percorsi culturali”, è dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale locale e prevede l’impiego di tre volontari. Il secondo, “TuteliAmo insieme”, si inserisce nel settore della Protezione Civile e punta alla diffusione della cultura della prevenzione e dell’informazione alla popolazione, anch’esso con tre posti disponibili.

Agli operatori volontari selezionati spetterà un assegno mensile di 519,47 euro, erogato direttamente dal Dipartimento per il Servizio Civile Universale, a fronte dell’impegno previsto dal progetto. È inoltre contemplato un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro durante i mesi di servizio.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile con credenziali SPID o CIE di livello 2. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede. I requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e i criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal bando nazionale.

Con questa opportunità il Comune punta a coinvolgere i giovani in un’esperienza di crescita personale e professionale, rafforzando al contempo servizi e attività di interesse collettivo, dalla promozione culturale alla tutela del territorio.