Alfedena liquida 2.900 euro per le manifestazioni natalizie 2025

Il Comune di Alfedena ha disposto la liquidazione di 2.900 euro in favore della Cooperativa Sociale Terra Mea per le attività svolte nell’ambito del programma delle manifestazioni natalizie 2025. L’importo rappresenta il saldo della fattura emessa il 22 gennaio 2026, a conclusione degli eventi che si sono regolarmente svolti nel periodo delle festività.

Il calendario delle iniziative era stato approvato dalla Giunta comunale a dicembre e successivamente era stato assunto il relativo impegno di spesa. Dopo la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva della ditta incaricata, l’Area Amministrativa ha provveduto alla liquidazione della somma.

La spesa complessiva di 2.900 euro è stata imputata sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, sul capitolo dedicato alle attività culturali e ricreative. L’atto è corredato dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Con questo pagamento si chiude formalmente il capitolo organizzativo delle iniziative natalizie 2025, che hanno animato il centro cittadino con eventi e momenti di aggregazione, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso la promozione della socialità e delle tradizioni locali.