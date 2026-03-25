Colle del Piccolo San Bernardo: il misterioso Cerchio di Annibale

A 2.188 metri di quota, sul Colle del Piccolo San Bernardo, là dove si incontrano i bacini della Dora Baltea e dell’Isère, si cela uno dei luoghi più enigmatici dell’arco alpino: il cosiddetto Cerchio di Annibale. Un sito affascinante, sospeso tra storia, archeologia e leggenda, che ancora oggi accende l’immaginazione di viaggiatori e appassionati di misteri.

Il nome richiama immediatamente l’epopea di Annibale, il grande condottiero cartaginese che, secondo la tradizione, avrebbe attraversato queste montagne con il suo esercito. Ma il cerchio non ha in realtà legami certi con lui: la sua origine è molto più antica e affonda le radici nella protostoria, precisamente nell’età del Bronzo.

La struttura è composta da 46 massi allungati, collocati a una distanza variabile tra i 2 e i 4 metri, disposti in una forma ellittica. Questo assetto, tanto semplice quanto suggestivo, rende il Cerchio di Annibale uno dei pochissimi cerchi megalitici presenti in Italia, un vero unicum nel panorama archeologico nazionale.

A colpire non è soltanto la sua imponenza, ma anche la sua posizione: isolato, in alta quota, in un punto di passaggio cruciale tra versanti e culture. Un luogo di confine, dunque, ma forse anche un luogo sacro. Gli studiosi ritengono infatti che il cerchio potesse avere una funzione rituale o astronomica. Secondo una delle ipotesi più affascinanti, sarebbe stato un osservatorio astronomico preistorico, una sorta di piccola Stonehenge italiana, costruita per seguire i movimenti del sole e forse scandire i momenti fondamentali dell’anno.

Immaginare le antiche popolazioni alpine riunite attorno a questi massi, intente a osservare il cielo, significa entrare in contatto con una dimensione remota e quasi sacrale della montagna. Qui, dove il vento soffia forte e il paesaggio sembra immutato da millenni, il Cerchio di Annibale conserva intatto il suo potere evocativo.

Visitare questo luogo non significa soltanto scoprire una curiosità archeologica: significa vivere un’esperienza. Il Colle del Piccolo San Bernardo è infatti uno spazio di grande fascino, dove natura, storia e mistero si intrecciano. E il cerchio megalitico, con la sua geometria antica e il suo silenzio, invita a fermarsi, osservare e interrogarsi.

Chi lo costruì davvero? Quale significato aveva per chi viveva quassù migliaia di anni fa? Era davvero un osservatorio del cielo, oppure un santuario dedicato a culti dimenticati? Domande che, per ora, restano senza risposta. Ed è forse proprio questo il segreto del suo fascino.

Nel cuore delle Alpi, il Cerchio di Annibale continua a vegliare sul colle come una traccia di un passato lontanissimo, misterioso e ancora capace di parlarci. Un luogo da vedere, ma soprattutto da sentire.