Tutti fuori…

La vignetta gioca chiaramente sul tema della rabbia politica, ma lo fa in chiave caricaturale e simbolica. La cagnolina, con tratti riconoscibili ma stilizzati, esprime una reazione forte e immediata, più emotiva che razionale.

In chiave interpretativa, può essere letta come una rappresentazione ironica del clima che spesso segue un risultato elettorale importante: tensione, frustrazione e volontà di riorganizzarsi. Non tanto un ritratto letterale, quanto una metafora del momento politico, in cui chi esce sconfitto è spinto a ripensare strategie e posizioni.