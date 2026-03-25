Whittier: la cittadina dell’Alaska dove quasi tutti vivono nello stesso edificio

Whittier, in Alaska, è uno dei luoghi più insoliti e affascinanti degli Stati Uniti. Questa piccola cittadina è diventata famosa per una caratteristica davvero unica: quasi tutti i suoi abitanti vivono nello stesso grande edificio, le Begich Towers. In un posto segnato dal freddo, dall’isolamento e da condizioni climatiche spesso dure, questa soluzione è diventata nel tempo una scelta pratica oltre che singolare.

Con una popolazione di circa 200 persone, Whittier appare come un centro abitato fuori dal comune. Qui non esiste la classica vita di paese fatta di case sparse e quartieri distinti. Gran parte della comunità si concentra infatti in un unico complesso residenziale, che ospita non solo appartamenti, ma anche diversi servizi utili alla vita quotidiana. Questo rende Whittier un luogo quasi surreale, dove l’intero cuore della cittadina sembra racchiuso dentro un solo edificio.

A rendere ancora più particolare questo posto è il suo isolamento geografico. Whittier è raggiungibile principalmente via barca oppure attraverso un tunnel lungo circa 2,5 miglia. Questo accesso limitato contribuisce ad accentuare la sensazione di trovarsi in un luogo remoto, separato dal resto del mondo e immerso in un paesaggio dominato da montagne, neve e silenzio.

Proprio questa combinazione di isolamento e vita comunitaria rende Whittier così interessante. La cittadina sembra quasi un esperimento umano adattato a un ambiente estremo, dove la necessità ha modellato un modo di vivere del tutto particolare. Più che un semplice paese, Whittier appare come una piccola comunità compatta, chiusa e resistente, capace di convivere quotidianamente nello stesso spazio.

Whittier resta così uno dei luoghi più curiosi dell’Alaska: una cittadina minuscola, difficile da raggiungere e profondamente diversa da qualsiasi altra. Un posto che sembra sospeso tra realtà e stranezza, dove vivere insieme non è soltanto una scelta, ma quasi una condizione imposta dalla natura stessa.