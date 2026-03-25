Roswell, la città del New Mexico diventata simbolo del mistero alieno

Roswell, nel New Mexico, è uno dei luoghi più famosi al mondo quando si parla di UFO e presunti incontri extraterrestri. Prima del 1947 era una cittadina piuttosto tranquilla e poco nota, ma tutto cambiò quando nacque una delle storie più celebri del Novecento.

Secondo il racconto diventato leggendario, un lavoratore di un ranch trovò strani rottami sparsi sul terreno e si diffuse presto la voce che potesse trattarsi dei resti di un disco volante precipitato. Le autorità spiegarono l’episodio come la caduta di un pallone meteorologico, ma questa versione non convinse tutti. Proprio da quel momento Roswell entrò per sempre nell’immaginario collettivo come la città degli alieni.

Negli anni, il caso ha alimentato teorie del complotto, racconti misteriosi e infinite discussioni. Per molti Roswell rappresenta il simbolo di tutto ciò che riguarda segreti militari, oggetti volanti non identificati e presunti insabbiamenti. Anche senza prove definitive, il fascino della vicenda è rimasto intatto.

Oggi la città ha trasformato questa fama in una vera identità culturale. Negozi a tema, musei dedicati agli UFO e un festival annuale richiamano turisti e appassionati da ogni parte. Roswell è così diventata molto più di una semplice cittadina americana: è il luogo dove storia, leggenda e fantascienza continuano a incontrarsi.