Waverly Hills Sanatorium, la piaga della Morte Bianca e le anime che non se ne sono mai andate. Parte 1

Nel cuore di Louisville, nel Kentucky, sorge un edificio che ancora oggi sembra trattenere il respiro del passato tra muri consumati, corridoi vuoti e finestre che paiono osservare chiunque osi avvicinarsi. Il Waverly Hills Sanatorium è noto soprattutto per essere stato uno dei luoghi simbolo della lotta contro la tubercolosi, ma ridurlo a un semplice ospedale sarebbe quasi un’offesa alla sua memoria. La sua storia è molto più cupa, più dolorosa, e secondo molti anche molto più inquietante. Perché Waverly Hills non è soltanto un luogo dove si è sofferto: è un luogo dove qualcosa, forse, è rimasto.

Agli inizi del Novecento, la contea di Jefferson fu travolta da una violenta epidemia di tubercolosi, allora chiamata con un nome che da solo bastava a evocare terrore: la Morte Bianca. Era una malattia feroce, capace di divorare i polmoni e spegnere lentamente la vita, diffondendosi nell’aria con un colpo di tosse, un respiro, uno starnuto. In quel clima di paura e impotenza, la struttura che nel 1910 aveva aperto come scuola venne riconvertita in sanatorio per accogliere i malati. All’inizio i pazienti venivano sistemati in tende all’esterno, in attesa che l’edificio fosse pronto ad accogliere i casi più gravi. Poi il complesso si ampliò, aggiungendo nuovi reparti e altri posti letto, fino a trasformarsi in un luogo dove si concentravano malattia, disperazione e separazione.

Tra quelle mura non c’erano soltanto i malati di tubercolosi. C’erano anche i figli di chi non era più in grado di occuparsi di loro. Per questo Waverly Hills fu insieme ospedale e rifugio, luogo di cura e di abbandono, ultima speranza e anticamera del lutto. È proprio da questo intreccio di dolore, povertà e morte che, secondo i racconti più oscuri, avrebbe preso forma la presenza soprannaturale che ancora oggi grava sull’edificio come una nebbia sottile. Chi visita il sanatorio parla spesso di un’atmosfera opprimente, come se la sofferenza di centinaia di vite fosse penetrata nella pietra, nel legno, nell’intonaco, diventando parte viva del luogo.