Mitopoiesi e intertestualità nella letteratura russa sovietica del primo doporivoluzione

Nella filologia russa degli anni Settanta, l’interpretazione mitopoetica del testo si afferma come una possibile via per giungere a una definizione più adeguata della letteratura. Questo approccio nasce all’incrocio di diversi paradigmi delle scienze umane e, pur condividendo alcuni tratti fondamentali del poststrutturalismo, si sviluppa attraverso l’impiego operativo di orientamenti metodologici provenienti dalla linguistica contemporanea, dalla semiotica e dagli studi sulla cultura. Il suo contributo principale consiste nella capacità di descrivere un livello di semantica profonda che spesso rimane inaccessibile alla storia letteraria tradizionale.

Proprio questa ambizione interpretativa ha reso la critica mitopoetica uno strumento particolarmente fecondo per molti studiosi di letteratura russa desiderosi di superare schemi di analisi ormai obsoleti. La sua forza risiede infatti nella volontà di leggere il testo non soltanto come costruzione storica o formale, ma come spazio in cui riaffiorano strutture archetipiche, nuclei simbolici e modelli culturali di lunga durata. Allo stesso tempo, alcuni aspetti di questo metodo possono apparire problematici o persino discutibili, poiché esso privilegia una via interpretativa fortemente innovativa e, talvolta, priva di una sistemazione teorica rigorosa.

Tra i nomi più rilevanti della critica mitopoetica si incontrano studiosi attivi tanto in ambito occidentale quanto in quello russo. Nel primo caso emergono figure come Jerzy Faryno, Wolf Schmid, Aage Hansen-Löve, Igor Smirnov e Mikhail Weiskopf; nel secondo, il ruolo di precursore spetta a Vladimir Toporov, cui si affiancano esponenti di generazioni più giovani, tra cui la famiglia Goncharov e Jurij Tupa. Nel complesso, la riflessione mitopoetica appare come un campo ampio e stratificato, che richiede di essere considerato insieme sotto il profilo storico, tipologico e applicativo.

Un problema centrale di questa corrente critica è la mancanza di una teoria unitaria capace di fondare in modo coerente le numerose analisi testuali che essa ha prodotto. Pur essendo ricca di letture puntuali e spesso illuminanti di singole opere, la critica mitopoetica non dispone di un impianto teorico condiviso e stabile. Per questa ragione, l’indagine sulla storia del metodo e sulla sua evoluzione risulta particolarmente utile: fin dalle sue origini, infatti, esso si è sviluppato in modo fortemente eclettico, accogliendo suggestioni e strumenti diversi senza arrivare a una vera codificazione.

L’applicazione concreta di queste costruzioni teoriche trova un terreno privilegiato nella letteratura sovietica degli anni Venti e dei primi anni Trenta. La scelta di questo corpus non è casuale. La cultura sovietica delle origini, infatti, è attraversata da una forma di coscienza particolarmente intensa, che riattiva modelli arcaici all’interno di un contesto pienamente moderno. In questa prospettiva, la letteratura del primo doporivoluzione si rivela un laboratorio ideale per osservare la sopravvivenza e la trasformazione del mito.

La poesia di questo periodo, peraltro, è stata studiata meno rispetto alla produzione del realismo socialista degli anni Trenta e Quaranta. Eppure proprio in questi testi più precoci si manifesta con forza un livello mitopoetico elementare e profondo, fatto di motivi chiave e di strutture narrative universali. L’analisi non si concentra dunque sui livelli più esplicitamente ideologici o programmatici, ma su quello che potrebbe definirsi il fondo simbolico dell’opera, là dove il testo organizza il proprio immaginario secondo forme arcaiche.

Tra gli oggetti di interpretazione figurano la poesia proletaria degli anni Venti e alcuni testi frammentari degli anni Trenta, il poema lungo Il paese di Muravia di Aleksandr Tvardovskij, i racconti di Andrej Platonov e il romanzo in versi Pushtorg di Il’ja Sel’vinskij. Questo materiale viene organizzato tipologicamente in modo da abbracciare le principali sfere di funzionamento degli elementi mitopoetici. L’obiettivo è mettere in evidenza gli estratti fondamentali della mitopoiesi nella letteratura sovietica del periodo considerato e individuare universali semantici riconducibili a modelli arcaici.

Particolare rilievo assume, in questo quadro, uno degli scenari più diffusi nelle società tradizionali: il rito di passaggio da un mondo a un altro, che si manifesta attraverso molteplici strutture di codificazione. Nel corpus esaminato, questo schema assume tre forme principali: vegetativa, animalistica e industriale. Si tratta di varianti di una medesima matrice narrativa, che nella cultura del primo sovietismo finisce per configurarsi come sostituto simbolico della Rivoluzione, evento centrale dell’epoca e vero punto di svolta storico e immaginario.

I poeti del primo periodo sovietico accolgono infatti la Rivoluzione come distruzione istantanea del vecchio mondo e come immediata creazione del nuovo. In una simile visione, i modelli della coscienza mitologica — e in particolare i racconti cosmogonici — tornano a essere attivi nel processo di scrittura. La letteratura non si limita più a rappresentare un cambiamento storico, ma lo traduce in una grammatica simbolica primordiale: morte e rinascita, caos e fondazione, passaggio e metamorfosi.

È proprio in questo cortocircuito tra modernità rivoluzionaria e permanenza dell’arcaico che la letteratura sovietica del primo doporivoluzione rivela una delle sue tensioni più profonde. La critica mitopoetica, al netto delle sue incertezze teoriche, offre allora uno strumento prezioso per leggere quei testi non solo come documenti ideologici, ma come luoghi in cui il mito continua a operare sotto la superficie della storia. In questa prospettiva, il testo letterario appare come il punto d’incontro tra un evento politico assolutamente moderno e forme narrative che appartengono alla memoria più remota della cultura.