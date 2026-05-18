Oroscopo di oggi 29/05

♈ Ariete
Hai voglia di dire tutto quello che pensi. E forse anche troppo. Oggi usa la sincerità senza sembrare un uragano.
♉ Toro
Hai bisogno di stabilità ma qualcuno potrebbe agitare le acque. Mantieni il tuo centro.
♊ Gemelli
Hai fascino e parlantina. Attenzione però a non creare confusione senza volerlo.
♋ Cancro
Emotiva ma forte. Oggi potresti avere una bella sorpresa.
♌ Leone
Vuoi essere protagonista. E probabilmente lo sarai, anche senza provarci troppo.
♍ Vergine
Hai bisogno di ordine mentale. Prova a staccare un po’.
♎ Bilancia
Oggi cuore e cervello litigano parecchio. Nessuno dei due vuole perdere.
♏ Scorpione
Hai intuizioni fortissime. Segui il tuo istinto, ma senza paranoia.
♐ Sagittario
Hai bisogno di movimento. Routine e pesantezza oggi ti infastidiscono parecchio.
♑ Capricorno
Troppi doveri. Oggi concediti almeno un momento leggero.
♒ Acquario
Sei creativa e fuori dagli schemi. Qualcuno potrebbe finalmente apprezzarlo.
♓ Pesci
Romanticismo alto. Attenta solo alle illusioni sentimentali.
Frase del giorno:
“La serenità arriva quando smetti di inseguire chi corre nella direzione sbagliata.”