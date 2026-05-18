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Oroscopo di oggi 29/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Hai voglia di dire tutto quello che pensi. E forse anche troppo. Oggi usa la sincerità senza sembrare un uragano.

Toro
Hai bisogno di stabilità ma qualcuno potrebbe agitare le acque. Mantieni il tuo centro.

Gemelli
Hai fascino e parlantina. Attenzione però a non creare confusione senza volerlo.

Cancro
Emotiva ma forte. Oggi potresti avere una bella sorpresa.

Leone
Vuoi essere protagonista. E probabilmente lo sarai, anche senza provarci troppo.

Vergine
Hai bisogno di ordine mentale. Prova a staccare un po’.

Bilancia
Oggi cuore e cervello litigano parecchio. Nessuno dei due vuole perdere.

Scorpione
Hai intuizioni fortissime. Segui il tuo istinto, ma senza paranoia.

Sagittario
Hai bisogno di movimento. Routine e pesantezza oggi ti infastidiscono parecchio.

Capricorno
Troppi doveri. Oggi concediti almeno un momento leggero.

Acquario
Sei creativa e fuori dagli schemi. Qualcuno potrebbe finalmente apprezzarlo.

Pesci
Romanticismo alto. Attenta solo alle illusioni sentimentali.

Frase del giorno:
“La serenità arriva quando smetti di inseguire chi corre nella direzione sbagliata.”

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Oroscopo di oggi 18/05
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Cristina Lamia
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