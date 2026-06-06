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Oroscopo del 6 giugno

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

L’oroscopo scritto da una donna che ormai distingue le persone affidabili da quelle che rispondono “ti faccio sapere” e poi spariscono…

Ariete
Cara Ariete, oggi hai energia da vendere e pazienza in saldo. Ti muovi veloce, pensi veloce e vorresti che il resto del mondo smettesse di sembrare un documentario sulle tartarughe. Cerca di non perdere tempo con chi ama complicare ciò che è semplice.

Toro
Hai bisogno di serenità e concretezza. Oggi potresti renderti conto che alcune persone parlano molto di progetti e intenzioni, mentre altre semplicemente fanno le cose. Indovina quali preferisci.

Gemelli
La tua mente oggi è una giostra in piena attività. Idee, curiosità, intuizioni e distrazioni si alternano senza sosta. Affascinante, ma prova a ricordarti cosa stavi facendo prima di iniziare altre quattro cose.

Cancro
Oggi sei particolarmente attenta alle emozioni degli altri. È una qualità meravigliosa, purché tu non finisca per adottare ogni problema che incontri lungo la strada.

Leone
Hai fascino, presenza e una discreta voglia di sentirti apprezzata. Qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il tuo valore. O almeno smettere di darlo per scontato.

Vergine
Hai già notato tutto quello che non funziona. Come sempre. Oggi però prova a concederti il lusso di non intervenire su ogni singolo dettaglio. Il mondo sopravviverà.

Bilancia
Hai bisogno di armonia ma qualcuno potrebbe tentare di trascinarti dentro una discussione inutile. Ricorda: non tutte le battaglie meritano la tua eleganza.

Scorpione
Il radar emotivo è acceso e funziona benissimo. Riesci a percepire tensioni e contraddizioni prima ancora che vengano espresse. Usa questo talento per capire, non per tormentarti.

Sagittario
Hai voglia di libertà e leggerezza. Oggi tutto ciò che sa di obbligo ti pesa il doppio. Concediti un momento che sappia di avventura, anche piccola.

Capricorno
Stai costruendo qualcosa di importante, anche se forse non tutti lo vedono. Continua per la tua strada e non perdere tempo a cercare approvazioni inutili.

Acquario
Hai idee brillanti e un modo tutto tuo di vedere le cose. Oggi qualcuno potrebbe finalmente capire ciò che stai cercando di spiegare da settimane. Evento raro, ma possibile.

Pesci
Sensibile, intuitiva e sognatrice, ma oggi anche sorprendentemente pratica. Una combinazione che ti permette di fare chiarezza dove prima vedevi solo nebbia.


“La serenità arriva quando smetti di rincorrere chi ti dà briciole e inizi a sederti ai tavoli dove sei davvero invitata.”

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Cristina Lamia
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