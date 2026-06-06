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Oroscopo del 7 giugno

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

L’oroscopo scritto da una donna che ha scoperto che la pace interiore spesso consiste semplicemente nel non rispondere a certi messaggi.

Ariete
Cara Ariete, oggi hai l’energia di chi potrebbe scalare una montagna prima di colazione e lamentarsi perché era troppo bassa. Hai voglia di agire, decidere e muoverti. Attenzione però a non pretendere che tutti abbiano il tuo stesso motore sotto il cofano.

Toro
Hai bisogno di tranquillità e di persone che mantengano le promesse. Oggi potresti accorgerti che qualcuno parla molto bene di affidabilità senza averla mai incontrata davvero.

Gemelli
La tua mente oggi corre veloce e salta da un argomento all’altro con l’eleganza di una cavalletta caffeinata. Cerca di non perdere di vista ciò che conta davvero.

Cancro
Hai il cuore particolarmente aperto oggi. Bello, ma non lasciare entrare chiunque. Alcune persone portano fiori, altre portano soltanto confusione.

Leone
Hai fascino da vendere e una presenza che riempie le stanze. Oggi qualcuno potrebbe notarti più del solito. Fai finta di niente, tanto sappiamo entrambe che te ne accorgerai subito.

Vergine
Hai già individuato tutte le cose che potrebbero essere migliorate. Anche quelle che nessuno aveva notato. Oggi prova a concederti una pausa dal ruolo di revisore universale.

Bilancia
Cerchi equilibrio ma il mondo sembra intenzionato a proporti dubbi, scelte e persone contraddittorie. Respira. Non tutto va risolto entro sera.

Scorpione
Il tuo intuito oggi è affilatissimo. Qualcuno potrebbe raccontarti una versione molto elegante dei fatti. Tu vedrai comunque le cuciture.

Sagittario
Hai bisogno di leggerezza, aria fresca e possibilità. Tutto ciò che sa di obbligo oggi ti sembra una zavorra. Cerca di regalarti almeno un momento di libertà.

Capricorno
Hai mille responsabilità e stai gestendo tutto con la solita competenza. Però oggi ricordati che non sei responsabile anche dell’umore degli altri.

Acquario
Hai idee originali e una visione che va oltre il presente. Qualcuno potrebbe non capirti subito. Considerando la media generale, non è necessariamente un problema.

Pesci
Sei sensibile, intuitiva e più lucida del solito. Oggi riesci a distinguere molto bene tra chi ti cerca perché tiene a te e chi ti cerca perché ha bisogno di qualcosa.

“A un certo punto della vita impari che dire sempre ciò che pensi è sincerità. Dire tutto ciò che pensi è un altro sport.”

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Oroscopo 14 giugno
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Cristina Lamia
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