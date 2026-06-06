Oroscopo del 7 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ha scoperto che la pace interiore spesso consiste semplicemente nel non rispondere a certi messaggi.
♈ Ariete
Cara Ariete, oggi hai l’energia di chi potrebbe scalare una montagna prima di colazione e lamentarsi perché era troppo bassa. Hai voglia di agire, decidere e muoverti. Attenzione però a non pretendere che tutti abbiano il tuo stesso motore sotto il cofano.
♉ Toro
Hai bisogno di tranquillità e di persone che mantengano le promesse. Oggi potresti accorgerti che qualcuno parla molto bene di affidabilità senza averla mai incontrata davvero.
♊ Gemelli
La tua mente oggi corre veloce e salta da un argomento all’altro con l’eleganza di una cavalletta caffeinata. Cerca di non perdere di vista ciò che conta davvero.
♋ Cancro
Hai il cuore particolarmente aperto oggi. Bello, ma non lasciare entrare chiunque. Alcune persone portano fiori, altre portano soltanto confusione.
♌ Leone
Hai fascino da vendere e una presenza che riempie le stanze. Oggi qualcuno potrebbe notarti più del solito. Fai finta di niente, tanto sappiamo entrambe che te ne accorgerai subito.
♍ Vergine
Hai già individuato tutte le cose che potrebbero essere migliorate. Anche quelle che nessuno aveva notato. Oggi prova a concederti una pausa dal ruolo di revisore universale.
♎ Bilancia
Cerchi equilibrio ma il mondo sembra intenzionato a proporti dubbi, scelte e persone contraddittorie. Respira. Non tutto va risolto entro sera.
♏ Scorpione
Il tuo intuito oggi è affilatissimo. Qualcuno potrebbe raccontarti una versione molto elegante dei fatti. Tu vedrai comunque le cuciture.
♐ Sagittario
Hai bisogno di leggerezza, aria fresca e possibilità. Tutto ciò che sa di obbligo oggi ti sembra una zavorra. Cerca di regalarti almeno un momento di libertà.
♑ Capricorno
Hai mille responsabilità e stai gestendo tutto con la solita competenza. Però oggi ricordati che non sei responsabile anche dell’umore degli altri.
♒ Acquario
Hai idee originali e una visione che va oltre il presente. Qualcuno potrebbe non capirti subito. Considerando la media generale, non è necessariamente un problema.
♓ Pesci
Sei sensibile, intuitiva e più lucida del solito. Oggi riesci a distinguere molto bene tra chi ti cerca perché tiene a te e chi ti cerca perché ha bisogno di qualcosa.
“A un certo punto della vita impari che dire sempre ciò che pensi è sincerità. Dire tutto ciò che pensi è un altro sport.”