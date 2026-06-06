Oroscopo del 7 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ha scoperto che la pace interiore spesso consiste semplicemente nel non rispondere a certi messaggi.

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai l’energia di chi potrebbe scalare una montagna prima di colazione e lamentarsi perché era troppo bassa. Hai voglia di agire, decidere e muoverti. Attenzione però a non pretendere che tutti abbiano il tuo stesso motore sotto il cofano.

♉ Toro

Hai bisogno di tranquillità e di persone che mantengano le promesse. Oggi potresti accorgerti che qualcuno parla molto bene di affidabilità senza averla mai incontrata davvero.

♊ Gemelli

La tua mente oggi corre veloce e salta da un argomento all’altro con l’eleganza di una cavalletta caffeinata. Cerca di non perdere di vista ciò che conta davvero.

♋ Cancro

Hai il cuore particolarmente aperto oggi. Bello, ma non lasciare entrare chiunque. Alcune persone portano fiori, altre portano soltanto confusione.

♌ Leone

Hai fascino da vendere e una presenza che riempie le stanze. Oggi qualcuno potrebbe notarti più del solito. Fai finta di niente, tanto sappiamo entrambe che te ne accorgerai subito.

♍ Vergine

Hai già individuato tutte le cose che potrebbero essere migliorate. Anche quelle che nessuno aveva notato. Oggi prova a concederti una pausa dal ruolo di revisore universale.

♎ Bilancia

Cerchi equilibrio ma il mondo sembra intenzionato a proporti dubbi, scelte e persone contraddittorie. Respira. Non tutto va risolto entro sera.

♏ Scorpione

Il tuo intuito oggi è affilatissimo. Qualcuno potrebbe raccontarti una versione molto elegante dei fatti. Tu vedrai comunque le cuciture.

♐ Sagittario

Hai bisogno di leggerezza, aria fresca e possibilità. Tutto ciò che sa di obbligo oggi ti sembra una zavorra. Cerca di regalarti almeno un momento di libertà.

♑ Capricorno

Hai mille responsabilità e stai gestendo tutto con la solita competenza. Però oggi ricordati che non sei responsabile anche dell’umore degli altri.

♒ Acquario

Hai idee originali e una visione che va oltre il presente. Qualcuno potrebbe non capirti subito. Considerando la media generale, non è necessariamente un problema.

♓ Pesci

Sei sensibile, intuitiva e più lucida del solito. Oggi riesci a distinguere molto bene tra chi ti cerca perché tiene a te e chi ti cerca perché ha bisogno di qualcosa.