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Oroscopo 14 giugno

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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L’oroscopo scritto da una donna che non cerca più perfezione. Cerca serenità, che è molto più rara.

Ariete
Hai voglia di muoverti, fare e decidere. Attenzione però a non correre così tanto da dimenticare di vivere il momento.

Toro
Hai bisogno di stabilità ma oggi qualcosa potrebbe sorprenderti piacevolmente.

Gemelli
La tua mente è vivace e piena di idee. Cerca di dare priorità alle più importanti.

Cancro
Oggi potresti ricevere una conferma che aspettavi da tempo.

Leone
Hai fascino e sicurezza. Qualcuno lo noterà più di quanto immagini.

Vergine
Hai voglia di ordine ma oggi prova a lasciare un po’ di spazio all’imprevisto.

Bilancia
Le relazioni sono favorite. Chiarimenti e confronti portano buoni risultati.

Scorpione
Hai una capacità straordinaria di leggere tra le righe. Usala bene.

Sagittario
Hai bisogno di nuovi stimoli. Cercali.

Capricorno
Giornata concreta e positiva per progetti e obiettivi.

Acquario
Le tue intuizioni oggi sono particolarmente valide.

Pesci
Sensibilità e lucidità procedono finalmente insieme.


“La felicità spesso arriva quando smetti di inseguire ciò che non ti vuole e inizi a valorizzare ciò che già ti sceglie.”

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