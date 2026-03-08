Daniele Fabbri porta a Bologna “Clitoridere”: satira, sesso e cultura digitale senza tabù

La sessualità raccontata attraverso la comicità e l’analisi dei comportamenti online. È questo il cuore di “Clitoridere”, lo spettacolo di stand up comedy scritto e interpretato da Daniele Fabbri, tra i pionieri della comicità stand-up in Italia e vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi 2023. Lo spettacolo andrà in scena il 9 marzo 2026 alle ore 21 al Locomotiv Club di Bologna.

Lo show utilizza il linguaggio della satira per affrontare uno dei temi più complessi e spesso censurati della società contemporanea: il rapporto tra sessualità, cultura e comunicazione digitale. Attraverso ironia, provocazione e riflessione culturale, Fabbri prova a smontare stereotipi e tabù che ancora circondano la sfera intima.

L’iniziativa nasce anche dalla collaborazione con l’Osservatorio Bakeca Incontri, realtà attiva dal 2018 nello studio dei comportamenti digitali nel settore dell’intrattenimento per adulti. Il contributo dell’osservatorio consiste nella raccolta e nell’analisi di dati statistici anonimi e aggregati relativi ai flussi di traffico online, utilizzati esclusivamente come strumento di lettura sociologica dei fenomeni digitali contemporanei.

Secondo i dati analizzati in occasione della tappa bolognese dello spettacolo, il portale registra in città circa 170 mila visite al giorno, per un totale di oltre 5,1 milioni di accessi mensili, con una media di 8.700 contatti quotidiani tra utenti. L’analisi evidenzia inoltre una curiosa tendenza settimanale: il giorno con il traffico più alto risulta essere il martedì, seguito dai giorni immediatamente successivi.

Questi dati non hanno finalità promozionali, ma offrono uno spunto per osservare le abitudini digitali e le dinamiche sociali legate alla gestione dell’intimità nel contesto urbano. Tra le parole chiave più ricercate emergono categorie tipiche delle piattaforme di annunci per adulti, come “matura” e “milf”, che rappresentano cluster di interesse ricorrenti in questo tipo di servizi online.

Se si rapporta il numero di accessi mensili alla popolazione dell’area bolognese — circa 822 mila residenti — emerge una frequenza di traffico significativa. Va però considerato che gli accessi web possono essere ripetuti o provenire anche da zone limitrofe, e non rappresentano quindi necessariamente utenti unici residenti in città.

Lo spettacolo di Fabbri utilizza proprio questo tipo di dati come punto di partenza per una riflessione più ampia. “Clitoridere” non è infatti uno spettacolo a carattere medico o educativo, ma un’operazione culturale che analizza il modo in cui la società racconta e rappresenta la sessualità, mettendo in luce le contraddizioni tra morale pubblica, linguaggio mediatico e comportamenti reali.

Attraverso il linguaggio diretto della stand up comedy, Fabbri esplora il rapporto tra intimità, comunicazione e cultura digitale, invitando il pubblico a osservare con maggiore consapevolezza i meccanismi sociali che influenzano la percezione collettiva del sesso.

La collaborazione con l’Osservatorio Bakeca Incontri si inserisce quindi in una prospettiva di analisi socio-culturale dei comportamenti contemporanei. L’obiettivo è stimolare un dibattito più aperto e meno stereotipato sulla sessualità, utilizzando la comicità come strumento di riflessione critica.

Durante lo spettacolo non sono previste attività promozionali legate a servizi per adulti né la diffusione di contenuti espliciti. I dati presentati hanno esclusivamente valore statistico e culturale e vengono utilizzati per offrire una chiave di lettura delle trasformazioni sociali e digitali che stanno ridefinendo il modo in cui le persone vivono e raccontano la propria sfera affettiva.