Gianluca Jodice presenta “Le Déluge” allo Spazio Scena per la rassegna Belli&Dannati

Martedì 10 marzo alle ore 18:30 lo Spazio Scena di Roma ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna Belli&Dannati, promossa dalla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Al centro dell’incontro ci sarà la proiezione del film “Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” (2024) di Gianluca Jodice, seguita da un dialogo tra il regista e il critico cinematografico Boris Sollazzo. L’ingresso all’evento è libero.

Il film di Jodice affronta uno dei momenti più drammatici della storia europea: gli ultimi giorni della monarchia francese durante la Rivoluzione. La narrazione si concentra sul periodo di prigionia di Luigi XVI e Maria Antonietta alla Tour du Temple, quando il potere reale è ormai crollato e il destino dei sovrani è segnato.

Presentato come film di apertura alla 77ª edizione del Locarno Film Festival, “Le Déluge” si distingue per un approccio lontano dalla spettacolarizzazione tipica dei grandi film storici. Jodice sceglie infatti uno sguardo intimo e concentrato sui protagonisti, raccontando la fine di un mondo attraverso le emozioni, le paure e la progressiva perdita di identità dei due sovrani.

Interpretato da Mélanie Laurent e Guillaume Canet, il film costruisce un percorso narrativo che accompagna i protagonisti in una lenta discesa: da figure ancora immerse nell’illusione del proprio ruolo quasi sacro, alla scoperta della loro fragilità umana, fino alla resa finale davanti al corso della storia. Una tragedia politica che si trasforma progressivamente in un racconto profondamente umano.

Regista e sceneggiatore, Gianluca Jodice, nato a Napoli, ha studiato filosofia all’Università Federico II prima di dedicarsi al cinema. Dopo i primi cortometraggi e il documentario Cercando la grande bellezza (2015), dedicato al dietro le quinte del film di Paolo Sorrentino, ha esordito nel lungometraggio con Il cattivo poeta (2020), incentrato sugli ultimi anni di Gabriele D’Annunzio. Con “Le Déluge” prosegue il suo percorso cinematografico dedicato alle figure storiche colte nel momento in cui il potere vacilla e lascia emergere la dimensione più fragile e umana dei protagonisti.

La rassegna Belli&Dannati nasce proprio con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra autori, opere e pubblico, proponendo allo Spazio Scena una selezione di film del cinema italiano contemporaneo e momenti di confronto con registi e professionisti del settore. L’iniziativa vuole offrire al pubblico l’opportunità di rivedere opere significative e approfondirne il processo creativo attraverso il dialogo diretto con i loro autori.