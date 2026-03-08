Il Medio Oriente sull’orlo del conflitto totale?

Il conflitto che sta scuotendo il Medio Oriente sembra entrare in una fase nuova e più incerta. Dopo giorni di attacchi e ritorsioni seguiti all’operazione militare israelo-americana contro l’Iran, Teheran tenta ora di contenere l’escalation, consapevole del rischio di essere travolta dall’incendio che si è propagato nella regione.

Nelle ultime ore il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha rivolto un messaggio ai Paesi vicini, chiedendo scusa per gli attacchi avvenuti nei giorni scorsi e assicurando che non verranno lanciati nuovi missili contro gli Stati dell’area, a meno che da questi non partano operazioni militari contro l’Iran. Parole che sembrano indicare un primo tentativo di ridurre la tensione, anche se restano difficili da valutare in un contesto in cui gli sviluppi militari continuano a susseguirsi rapidamente.

Nella stessa giornata, infatti, nuovi raid hanno colpito diverse località del Golfo, tra cui Dubai, Abu Dhabi e il Bahrein, dimostrando quanto la situazione rimanga estremamente volatile. Inoltre non è chiaro fino a che punto le dichiarazioni del presidente riflettano l’orientamento dell’intero sistema di potere iraniano o soltanto della sua componente politica più visibile.

Il confronto tra Washington e Teheran si è nel frattempo intensificato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto apertamente la resa incondizionata dell’Iran e la possibilità di favorire l’emergere di una nuova leadership considerata più accettabile. Teheran ha risposto con fermezza. Pezeshkian ha ribadito che l’Iran non intende arrendersi né agli Stati Uniti né a Israele, confermando la volontà di resistere alle pressioni militari.

Poco dopo è intervenuto anche il portavoce delle forze armate iraniane, Abolfazl Shekarchi, che ha affrontato uno dei punti più sensibili della crisi: lo Stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il commercio mondiale di petrolio. Shekarchi ha dichiarato che l’Iran controlla lo stretto ma non ha intenzione di chiuderlo, garantendo quindi il passaggio delle navi. Allo stesso tempo ha avvertito che le imbarcazioni statunitensi e israeliane potrebbero diventare obiettivi delle forze armate iraniane.

La replica di Trump è stata immediata e durissima. Il presidente americano ha sostenuto che le scuse dell’Iran ai Paesi vicini sarebbero il risultato delle difficoltà militari subite nelle ultime settimane. Secondo Trump, Teheran non rappresenterebbe più la potenza dominante della regione ma un attore indebolito destinato a restare tale finché non si arrenderà o non subirà un collasso politico. Washington, ha aggiunto, continuerà a colpire con decisione.

Resta però difficile capire quale direzione prenderà la guerra. La fase iniziale, in cui l’Iran sembrava voler ampliare il conflitto e provocare una forte pressione economica globale attraverso il mercato energetico, potrebbe essere già superata. Allo stesso modo appare ridimensionata l’idea di una soluzione rapida con un cambio di regime a Teheran, ipotesi che nei primi giorni del conflitto sembrava essere tra gli obiettivi di Washington.

Il conflitto entra quindi in un terreno ancora più incerto, nel quale durata ed esiti restano difficili da prevedere. Gli ayatollah sembrano puntare a esercitare pressione sugli Stati del Golfo, molto interessati a uscire da una situazione di paura e instabilità che sta producendo pesanti conseguenze economiche, dal settore energetico al turismo fino ai collegamenti aerei.

Gli Stati Uniti proseguono invece la loro campagna militare, che per la prima volta sembra non godere di un consenso pieno nell’opinione pubblica americana. In questo scenario fluido e pericoloso, resta aperta la domanda su quale sarà la prossima mossa di Washington e su quanto a lungo l’Iran potrà sostenere un confronto che rischia di trasformarsi in una guerra di durata imprevedibile.