Mondo Cane: il cappellino maga e Giuseppi…

Mondo Cane
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta ironizza sulle tensioni politiche italiane: il cappellino MAGA diventa il simbolo dello scontro tra Tajani e Conte, richiamando la battuta di Trump su “Giuseppi” e mostrando come la politica si trasformi spesso in un duello di simboli e punzecchiature personali.

