Mondo Cane: Meloni al lavoro per il Medio Oriente

Mondo Cane
Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta ironizza sulla politica internazionale ridotta a slogan: di fronte a una contraddizione evidente, il dibattito scivola subito nell’insulto ideologico (“comunista”), mostrando la povertà del confronto politico.

