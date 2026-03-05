Top 5 This Week

Mondo Cane: Tajani ed i droni

Mondo Cane
Satira sull’assurdità del dibattito politico: mentre uno parla della gravità della guerra, l’altro la riduce a una “Trumpata”, mostrando la distanza tra retorica e percezione della realtà.

