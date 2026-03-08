NOOR – Cattive

Con “Cattive”, NOOR torna con un singolo che mette subito in chiaro una cosa: le storie d’amore tradizionali non fanno per lei. La giovane cantautrice sceglie infatti di smontare, con ironia e carattere, l’immaginario romantico più prevedibile, trasformando la fragilità sentimentale in un piccolo manifesto di indipendenza emotiva.

Il brano si muove su una scrittura diretta e istintiva, dove la voce di NOOR racconta una relazione impossibile da incasellare nei cliché. I fiori non bastano, le citazioni romantiche si dimenticano facilmente e le videochiamate restano senza risposta. Eppure, tra disincanto e spontaneità, rimane spazio per gesti improvvisi: un bacio rubato fuori da un concerto, una promessa lanciata quasi per gioco. Sempre però seguendo una regola tutta sua: “per sempre”, ma solo con le cattive.

Questa tensione tra romanticismo e ribellione definisce bene la cifra artistica della cantautrice. NOOR si presenta come una sorta di romantica punk, capace di raccontare i sentimenti con leggerezza ma anche con una buona dose di sarcasmo, evitando qualsiasi idealizzazione.

La sua scrittura riflette una sensibilità generazionale: emotiva ma disillusa, impulsiva ma consapevole. “Cattive” diventa così un piccolo racconto di libertà sentimentale, dove l’amore non è più un modello da imitare ma uno spazio da reinventare.

Il percorso di NOOR, nonostante la giovane età, è già ricco di esperienze significative. Dopo la vittoria ad Area Sanremo e la partecipazione alla finale di Sanremo Giovani con Tua Amelie, la cantautrice ha portato la sua musica anche all’estero attraverso il Sanremo Giovani World Tour, esibendosi in diverse città europee. A queste esperienze si aggiunge anche la partecipazione al festival New York Canta, che l’ha portata fino al palco dell’Oceana Theater di Brooklyn.

Nata e cresciuta a Urbino, figlia di padre italiano e madre kirghiza, NOOR porta nella sua identità artistica un intreccio culturale che si riflette nella sua sensibilità musicale. Per lei la musica è prima di tutto un linguaggio personale, nato come antidoto alla timidezza e diventato negli anni uno spazio di espressione sempre più definito.

Con “Cattive”, NOOR continua a costruire il proprio universo creativo: un mondo fatto di emozioni sincere, contraddizioni e piccoli gesti impulsivi. Un primo passo verso una scrittura sempre più consapevole, che lascia intravedere il carattere di una nuova voce del pop cantautorale italiano.