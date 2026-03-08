Top 5 This Week

Related Posts

NOOR – Cattive

Made In Italy
Yoshito Higashi
Author: Yoshito Higashi
1 min.read

Con “Cattive”, NOOR torna con un singolo che mette subito in chiaro una cosa: le storie d’amore tradizionali non fanno per lei. La giovane cantautrice sceglie infatti di smontare, con ironia e carattere, l’immaginario romantico più prevedibile, trasformando la fragilità sentimentale in un piccolo manifesto di indipendenza emotiva.

Il brano si muove su una scrittura diretta e istintiva, dove la voce di NOOR racconta una relazione impossibile da incasellare nei cliché. I fiori non bastano, le citazioni romantiche si dimenticano facilmente e le videochiamate restano senza risposta. Eppure, tra disincanto e spontaneità, rimane spazio per gesti improvvisi: un bacio rubato fuori da un concerto, una promessa lanciata quasi per gioco. Sempre però seguendo una regola tutta sua: “per sempre”, ma solo con le cattive.

Questa tensione tra romanticismo e ribellione definisce bene la cifra artistica della cantautrice. NOOR si presenta come una sorta di romantica punk, capace di raccontare i sentimenti con leggerezza ma anche con una buona dose di sarcasmo, evitando qualsiasi idealizzazione.

La sua scrittura riflette una sensibilità generazionale: emotiva ma disillusa, impulsiva ma consapevole. “Cattive” diventa così un piccolo racconto di libertà sentimentale, dove l’amore non è più un modello da imitare ma uno spazio da reinventare.

Il percorso di NOOR, nonostante la giovane età, è già ricco di esperienze significative. Dopo la vittoria ad Area Sanremo e la partecipazione alla finale di Sanremo Giovani con Tua Amelie, la cantautrice ha portato la sua musica anche all’estero attraverso il Sanremo Giovani World Tour, esibendosi in diverse città europee. A queste esperienze si aggiunge anche la partecipazione al festival New York Canta, che l’ha portata fino al palco dell’Oceana Theater di Brooklyn.

Nata e cresciuta a Urbino, figlia di padre italiano e madre kirghiza, NOOR porta nella sua identità artistica un intreccio culturale che si riflette nella sua sensibilità musicale. Per lei la musica è prima di tutto un linguaggio personale, nato come antidoto alla timidezza e diventato negli anni uno spazio di espressione sempre più definito.

Con “Cattive”, NOOR continua a costruire il proprio universo creativo: un mondo fatto di emozioni sincere, contraddizioni e piccoli gesti impulsivi. Un primo passo verso una scrittura sempre più consapevole, che lascia intravedere il carattere di una nuova voce del pop cantautorale italiano.

Previous article
Trump ed il salvataggio della Groenlandia
Trump ed il salvataggio della Groenlandia
Next article
Salvini e la verità
Salvini e la verità
Yoshito Higashi
Yoshito Higashi
Appassionato di musica e cinema, residente in Italia da diversi anni, è originario del Giappone. Attualmente vive a Pescara

Popular Articles