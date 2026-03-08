Pesto Music Festival: a Genova il grande jazz internazionale

Genova si prepara ad accogliere una nuova rassegna musicale dedicata al jazz e alla grande musica dal vivo. Nasce il Pesto Music Festival, un progetto che porterà in città alcuni tra i più importanti protagonisti della scena jazz internazionale e italiana attraverso una serie di concerti in programma tra marzo e giugno.

Il festival è promosso dalla Fondazione Carige, con la direzione artistica di Zenart Management, il patrocinio della Regione Liguria e la collaborazione del Teatro Carlo Felice. L’iniziativa punta a trasformare Genova in un punto di riferimento per gli appassionati di jazz, offrendo al pubblico concerti di alto livello e occasioni di incontro tra artisti di diverse generazioni e provenienze.

Gli spettacoli si svolgeranno in due luoghi simbolo della cultura cittadina: il Teatro della Gioventù e il Teatro Carlo Felice, che ospiteranno quattro appuntamenti con alcuni tra i musicisti più influenti del panorama jazz contemporaneo.

Il festival si aprirà il 16 marzo al Teatro della Gioventù con il trio Blicher-Hemmer-Gadd, formato dal sassofonista Michael Blicher, dall’organista Dan Hemmer e dal leggendario batterista Steve Gadd. Il loro progetto musicale unisce jazz, soul e funk in un linguaggio ricco di groove e grande intesa tra i musicisti.

Il secondo appuntamento è previsto il 29 aprile, sempre al Teatro della Gioventù, con il Peter Erskine Quartet. Guidato dallo storico batterista americano Peter Erskine, il gruppo riunisce musicisti di grande esperienza: Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e Bob Mintzer al sassofono. Il quartetto propone un jazz raffinato e contemporaneo, frutto di anni di collaborazione e profonda affinità artistica.

Il 7 maggio sarà la volta del concerto del John Scofield – Gerald Clayton Duo, un incontro tra due generazioni del jazz. Il celebre chitarrista John Scofield e il pianista Gerald Clayton daranno vita a un dialogo musicale che attraversa tradizione e innovazione, alternando improvvisazione, ricerca sonora e grande libertà espressiva.

Il festival si concluderà il 7 giugno al Teatro Carlo Felice con un evento speciale che riunirà tre grandi protagonisti del pianismo jazz italiano: Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni. Tre personalità musicali fortissime che saliranno insieme sul palco in uno spettacolo basato sull’improvvisazione e sulla complicità artistica. Il concerto sarà un flusso continuo di idee musicali, citazioni e momenti lirici e ironici, in cui ogni esecuzione nascerà sul momento rendendo il pubblico parte integrante dell’esperienza.

Con questo nuovo festival Genova rafforza la propria vocazione musicale e culturale, offrendo agli appassionati quattro appuntamenti di grande prestigio e portando in città alcuni dei nomi più autorevoli del jazz internazionale. Un’occasione per vivere la musica dal vivo in un contesto di grande qualità artistica e di condivisione tra pubblico e musicisti.