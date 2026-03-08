Sanità digitale e chirurgia robotica: tecnologia e prevenzione per migliorare la qualità della vita

La trasformazione digitale sta cambiando profondamente il mondo della sanità, aprendo nuove prospettive nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento delle malattie. In occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori del colon-retto, l’Associazione Italiana per la Digitalizzazione (AIDR) ha promosso un confronto internazionale tra esperti europei e asiatici per analizzare il ruolo delle tecnologie avanzate nella chirurgia oncologica e nei percorsi di riabilitazione dei pazienti.

Il tema è stato al centro del webinar internazionale “Modern Rectal & Pelvic Cancer Surgery. Prevention and treatment of fecal and genito-urinary dysfunctions”, che ha riunito specialisti provenienti da importanti istituzioni accademiche e sanitarie. Tra queste la Sun Yat-sen University di Guangzhou, l’Università Tor Vergata di Roma e il Jurong Health Campus di Singapore. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle tecniche chirurgiche più innovative, sulle strategie di riabilitazione funzionale e sull’impatto crescente delle tecnologie digitali nel settore sanitario.

Intelligenza artificiale, telemedicina, cartelle cliniche elettroniche e dispositivi indossabili sono oggi strumenti sempre più presenti nella pratica clinica e stanno contribuendo a rendere l’assistenza sanitaria più efficiente, personalizzata e orientata al benessere complessivo del paziente.

Ad aprire i lavori sono stati i professori Wei Bo e Yan Zhang della Sun Yat-sen University, che hanno sottolineato come la chirurgia oncologica contemporanea richieda una stretta integrazione tra competenze mediche, ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Un approccio interdisciplinare che consente di migliorare non solo l’efficacia degli interventi, ma anche il recupero funzionale dei pazienti.

Durante il webinar è intervenuto anche il professor Emmanuele Jannini dell’Università Tor Vergata, che ha affrontato il tema dell’oncosexuologia nei pazienti sottoposti a trattamenti per tumori pelvici. L’esperto ha evidenziato quanto sia importante includere nel percorso di cura anche gli aspetti legati alla qualità della vita e agli esiti riportati direttamente dai pazienti.

Il professor Giuseppe Sica, ordinario di Chirurgia e direttore della Chirurgia Laparoscopica e Robotica del Policlinico Universitario Tor Vergata, ha invece approfondito le possibili complicazioni funzionali che possono manifestarsi dopo gli interventi per tumore del retto.

Secondo Sica, la chirurgia oncologica moderna non può più limitarsi al successo tecnico dell’operazione. La sfida attuale è garantire ai pazienti non soltanto la sopravvivenza, ma anche una buona qualità della vita nel lungo periodo. Per raggiungere questo obiettivo sono fondamentali la centralizzazione delle competenze, lo sviluppo della ricerca, l’uso di tecnologie avanzate e un approccio multidisciplinare che integri chirurgia, riabilitazione e monitoraggio degli esiti clinici.

Il confronto internazionale ha offerto anche uno sguardo sulle diverse organizzazioni dei sistemi sanitari. Il professor Seow Choon Sheong del Jurong Health Campus di Singapore ha illustrato il modello adottato nella città-Stato per la gestione del cancro colorettale, mentre il professor Wei Bo ha presentato le più recenti esperienze nella chirurgia nerve-sparing e nei programmi di riabilitazione funzionale.

Spazio anche alle innovazioni nella chirurgia robotica applicata alle neoplasie urologiche, tema approfondito dal professor Yun Luo della Sun Yat-sen University.

Secondo l’Osservatorio Sanità Digitale della Fondazione AIDR, il dialogo tra esperienze internazionali dimostra come tecnologie digitali, robotica chirurgica, analisi dei dati clinici e medicina personalizzata stiano ridefinendo il futuro dei sistemi sanitari. Investire nella digitalizzazione della sanità e nella ricerca diventa quindi una priorità per garantire cure sempre più efficaci, accessibili e orientate alla qualità della vita dei pazienti.