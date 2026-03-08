Un dipinto di Frank Frazetta potrebbe sfiorare il milione di dollari: cresce il mercato dell’arte fantasy

Il mercato dell’illustrazione fantasy continua a registrare risultati sempre più sorprendenti. Un dipinto di Frank Frazetta, tra i più influenti illustratori del Novecento, potrebbe avvicinarsi al traguardo del milione di dollari in occasione di una prossima asta internazionale.

L’opera in questione, “Captive Princess” (1973), sarà proposta dalla casa d’aste Propstore durante una vendita dedicata ai memorabilia dell’intrattenimento. Il dipinto fu realizzato originariamente come copertina per l’edizione tascabile del romanzo “The People That Time Forgot” (1918) di Edgar Rice Burroughs, secondo capitolo della trilogia di Caspak.

La scena raffigura un momento drammatico ambientato in una foresta primordiale: una donna viene rapita da due uomini-scimmia, in un’immagine carica di tensione e dinamismo. È proprio questo tipo di narrazione visiva potente e spettacolare che ha reso Frazetta una figura iconica dell’immaginario fantasy e della cultura pop del secondo Novecento.

Secondo Chuck Costas, vicepresidente di Propstore, il dipinto rappresenta uno degli esempi più rappresentativi dello stile dell’artista. Nella composizione emergono infatti molti degli elementi tipici della sua pittura: anatomie eroiche, scene d’azione intense e ambientazioni selvagge che evocano mondi immaginari.

L’opera mostra anche tracce del processo creativo di Frazetta. Alcuni dettagli – come elementi del paesaggio e figure secondarie – furono aggiunti dall’artista successivamente alla pubblicazione della copertina, segno di una pratica pittorica in continua evoluzione.

La stima elevata riflette un momento particolarmente favorevole per il mercato delle opere di Frazetta. Negli ultimi anni i suoi lavori hanno raggiunto cifre sempre più alte nelle aste internazionali.

Nel settembre scorso il dipinto “Man Ape” (1966), realizzato per una copertina dedicata a Conan, è stato venduto da Heritage Auctions per 13,5 milioni di dollari, stabilendo il record assoluto per l’artista. Anche altre opere hanno ottenuto risultati importanti: “Luana” (1972) è stata aggiudicata per 1,75 milioni di dollari, mentre una copertina del 1970 per “A Princess of Mars” ha raggiunto 1,4 milioni di dollari.

Persino lavori di dimensioni più contenute stanno registrando vendite superiori alle aspettative. La copertina per “The Moon Men” (1974), ad esempio, è stata venduta per 718.750 dollari.

Questi risultati confermano il crescente interesse dei collezionisti per l’illustrazione fantasy e consolidano la posizione di Frank Frazetta come uno degli artisti più ricercati in questo settore. Le sue immagini, che hanno contribuito a definire l’estetica visiva di generazioni di romanzi fantasy, fumetti e videogiochi, continuano a esercitare un forte fascino anche nel mercato dell’arte contemporaneo.