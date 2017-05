Mobile Suit Gundam: Thunderbolt. December Sky – The Movie

Settore Thunderbolt, è una zona spaziale squassata di continuo da imponenti fulmini, che poco tempo prima ospitava la colonia di Side 4, Mua. Qui è facile avanzare di grado: basta sopravvivere abbastanza a lungo alla carneficina infinita perché l’avanzamento sia assicurato. Completamente distrutta da un’azione bellica, l’area presenta ora un desolante panorama di detriti, utilizzati da uno sparuto gruppo di soldati di Zeon come nascondiglio per i loro appostamenti. I cecchini della Divisione Living Dead sono sfruttati come cavie per il nuovo Psycho Zaku, che solo un menomato privo sia di mani che di piedi può manovrare. I loro avversari sono i sopravvissuti di Side 4, appartenenti all’Esercito della Federazione Terrestre. In questo conflitto, che si è subito portato via tutti i veterani di guerra e che esige ingenti perdite a ogni scorreria, non sorprende che i combattenti si affidino alla musica per trovare conforto: jazz per il pilota Io Fleming, cui verrà affidato un Gundam sperimentale, scelte ancora più retrò per il più forte dei suoi avversari della Divisione Living Dead, Daryl Lorenz.

Titolo originale: Kidô Senshi Gandamu Sandaboruto Dissenba Sukai

Durata: 70′

Regia: Kou Matsuo

Sito ufficiale: www.gundam-tb.net

Cast (voci originali): Yûichi Nakamura, Ryohei Kimura, Toa Yukinari, Sayaka Ohara, Daisuke Hirakawa, Shunsuke Sakuya, Mutsumi Sasaki

Produzione: SUNRISE

Distribuzione: Nexo Digital, Dynit