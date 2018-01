Lezione di Pittura

In Cile, durante gli anni ’60, un ragazzo di campagna, figlio di una povera adolescente single, dimostra di avere un prodigioso talento per la pittura. L’uomo che scopre il talento del ragazzo è il proprietario di una farmacia che si trova nella periferia di una piccola città rurale. L’uomo è a sua volta un pittore amatoriale e cercherà di far diventare il ragazzo un grande artista, come tutti quelli citati nei suoi libri d’arte. La storia è narrata dal punto di vista del farmacista che, nello snodarsi della sua vecchiaia, spiega la storia di questo giovane ragazzo che sarebbe potuto diventare un grande genio dell’arte, se solo non fosse scomparso all’età di 13 anni, insieme a tutte le sue opere, l’11 settembre 1973, il giorno del famigerato Colpo di Stato in Cile.

Titolo originale: La lección de pintura

Durata: 85′

Regia: Pablo Perelman

Cast: Daniel Giménez Cacho, Verónica Sánchez, Juan José Susacassa, Matías Vera, Martín Vera, Catalina Maldonado, Catalina Saavedra, Manuel Peña

Produzione: Oasis Producciones Cinematográficas S.L., Tequila Gang, Wood Producciones, Jaleo Films

Distribuzione: Ahora! Film