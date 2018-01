Lo studente universitario Mitch Rapp è un giovane e promettente atleta. Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley lo arruola per un’operazione segreta, con l’obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un agente turco entra nella più grande polveriera d’Europa.

Titolo originale: American Assassin

Durata: 112′

Regia: Michael Cuesta

Cast: Michael Keaton, Dylan O’Brien, Charlotte Vega, Christopher Bomford, Chris Webster, Shahid Ahmed, Buster Reeves, Nick Cavaliere, Simon Connolly

Produzione: CBS Films, Lionsgate, Di Bonaventura Pictures, Nick Wechsler Productions

Distribuzione: 01 Distribution