Claudio Nutrito – Bologna Navona

Con un tono insieme sentimentale e scanzonato, il protagonista Andrea Battaglia − detto Bologna Navona – narra i suoi amori.

Amori vissuti intensamente o solo sognati, amori finiti o mai dichiarati.

Francesca, Rossella e Laurasono tre di questi amori:

“Fra me e Francescala passione si sta dissolvendo, ci preoccupiamo soprattutto di andare d’accordo. Il nostro è ormai un rapporto basato sull’equilibrio. Con tendenza allo sbadiglio“ (cap.2)

“Rossellaquando cammina, m’incanto a guardarla. La sua non è certo una

camminata da indossatrice. Andatura dinoccolata, ciondolante: un po’ alla Celentano, un po’ sbarco sulla luna. Sulle labbra un leggero sorriso beffardo” (cap.13).

“Ero cotto diLaura.E lei sembrava divertirsi a provocarmi per poi respingere ogni mia timida avance. Mi diceva: «No, ma che fai?» che – l’ho capito dopo−significava «Fallo!»(cap.29).

Sullo sfondo le citazioni di 45 canzoni, 36 film e un variegato affresco diricordi,personaggi curiosievita di coppia.

Ricordi.Roma e Bologna d’antan(cap. 3 e 9), estati anni sessanta a Riccione e Saint Tropez (cap. 6 e 10).

*Personaggi curiosi.Ilcaciaroneromano e ilciacarånbolognese (cap.3), Franca“sposata bene e divorziata meglio” (cap. 5), il verniciatore seriale (cap. 8), quelli che “cio’n’amico”(cap.12).

*Vita di coppia.L’organigramma matrimoniale (cap.2) il”disagio da anticonformismo ravvicinato” (cap.15), prove tecniche di empatia (cap.22), il tormentone della complicità (cap.26), lo scrupolo dimezzato(cap.26).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Claudio Nutrito (www.claudionutrito.it) vive a Bologna. Giornalista e formatore aziendale, è stato manager in varie aziende. È autore di vari libri, fra cuiNon ho niente da dire, ma so come dirlo. Trattato ad uso del moderno opinionista(Stampa Alternativa);Sono modesto e me ne vanto. Nonsensi, controsensi e paradossi apparenti(Stampa Alternativa);I due magnifici insolenti. Le parole irriverenti di François Truffaut e Sacha Guitry(Effepi Libri),Voglio essere più creativo!(Franco Angeli),Quant’altro. Parole di salvataggio per parlare senza dire niente.(NovecentoEditore).