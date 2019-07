Tutta la famiglia Scamardella stravede per il piccolo Gualtiero: mamma, papà, zii, zie, nonni, tutti quanti gli stanno vicini e cercano di farlo crescere forte e senza paure. Soprattutto lo zio Ceccio, che non perde mai occasione per fare divertire il suo nipotino. Le loro chiacchierate sono deliranti e surreali come le situazioni da Commedia dell’arte; i motti di spirito di zio Ceccio e le sue avventure sono ispirate alla tradizione napoletana de “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, fanno divertire Gualtiero e insieme lo invitano a riflettere; coinvolgono e inteneriscono come solo le barzellette di una volta sanno fare, anche quelle che hanno smesso di far ridere. Perché lo zio Ceccio, anche se ha quarant’anni, è ancora un sognatore, uno zio strampalato… re, e forse il piccolo Gualtiero è l’unico con cui può condividere la sua visione del mondo stravagante e solitaria.

Editore: Ensemble

Collana: Officina

Anno edizione: 2019

In commercio dal: 7 luglio 2019

Pagine: 76 p.

EAN: 9788868814380