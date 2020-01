Titolo originale: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Nazione: U.S.A.

Anno: 2019

Genere: Azione, Avventura

Durata: 134′

Regia: David Leitch

Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza González, Cliff Curtis, Eddie Marsan, Teresa Mahoney, Stephanie Vogt, Joe Anoa’i, Sonia Goswami, Ryan Reynolds, Kevin Hart

Produzione: Universal Pictures

Distribuzione: Universal Pictures

In seguito al loro primo scontro, tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell’esercito inglese, c’è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre – ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell’MI6, nonché sorella di Shaw – i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l’unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.