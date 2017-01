Bleeding Jasmine – Breath After The apnea

Connect on Linked in

Breath After The apnea, è il debut album dei Bleeding Jasmine, band torinese già attiva sul panorama live nazionale grazie a numerose partecipazioni prestigiose, come quella all’ElectroNation del 2016 insieme ai Chemical Wakes. Il giovane trio approda al suo primo lavoro discografico con alle spalle già una vittoria allo Yourban Festival nel 2013 e un primo posto al Fratellanzazero Contest nel 2014.

Breath After The Apnea è un album capace di coniugare al suo interno influenze da generi diversi, a partire dal rock psichedelico fino ad arrivare ad un prog rock contaminato da accenti new wave. Le cinque tracce del disco presentano una buona coesione musicale e stilistica: il rapporto tra l’uomo e il sistema sociale in cui vive e sogna è lo sfondo tematico su cui il pensiero creativo della band riesce ad edificare mondi nuovi dalla poetica sognante, senza tralasciare riferimenti a personaggi e scritti letterari.