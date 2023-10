The Project, il nuovo ep di SSD Project

Dal 6 ottobre 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “The Project” (Maqueta Records), il nuovo ep di SSD Project dal quale è estratto il singolo in radio “I can do it (tonight)” feat. Azzurra.

“I can do it (tonight)” è un brano che trasuda energia e trasgressione. Uno straordinario susseguirsi di movimenti sexy e intriganti. Un mix di sonorità house e techno e un’atmosfera urbana per gridare a chiare lettere “I CAN DO IT”, un’affermazione decisa e volitiva, un suggerimento a non reprimere passioni e desideri a causa di paure e pregiudizi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “I want to hear more, I want to lose control”.

Il videoclip di “I can do it (tonight)”, diretto da Mario Spinocchio, è stato girato a Corviale, nella periferia di Roma. Azzurra è accompagnata da tre ballerini che, con la loro danza sensuale, rappresentano quella parte occultata e inconscia che lotta per emergere e prendere vita.

L’ep “The Project” soprattutto grazie al contributo del Nuovo Imaie: grazie al suo supporto l’artista ha deciso di unire i due brani ai quali stava lavorando da tempo, due lavori diversi, distinti, ma con lo stesso dna house pop dance. “Boogie night” con Jennie B. ha ha sonorità morbide, mentre “I can do it (tonight)” con Azzurra risulta più decisa e più incalzante anche nei bpm.

