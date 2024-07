Dal 26 Luglio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Boom”, il nuovo singolo di PAR TY per Kimura.

“Boom”, il nuovo singolo di PAR TY (al secolo Gianmarco Carmelo Toro), è un mix esplosivo dalle vibe ultramoderne ed elettroniche. Un pezzo frizzante adatto alle notti d’estate piene di ritmo, che mescola alle sonorità Latin Trap l’intensità della riflessione sui rapporti personali.

Commenta l’artista a proposito della canzone: “Ho scelto ‘Boom’ come singolo perché rappresenta una parte molto personale di me e del mio percorso artistico. Il testo è un viaggio emotivo attraverso le contraddizioni dell’amore e dell’autodistruzione, che sono temi molto presenti nella mia vita. La qualità della produzione è qualcosa di cui sono particolarmente orgoglioso, e credo che questo brano catturi perfettamente l’atmosfera estiva con la sua energia coinvolgente. Anche se il brano ha una vibrazione malinconica, volevo che fosse qualcosa di leggero e ballabile, in grado di accompagnare le notti d’estate senza mai risultare pesante. È una canzone che può far riflettere ma vuole far muovere. Un equilibrio che trovo assolutamente affascinante. Spero che chiunque ascolti questo brano possa sentirsi connesso alle emozioni che ho cercato di trasmettere e riesca a trovare nel ritmo un motivo per sorridere e ballare”.

“Boom” si caratterizza per il suo sound giocoso che si combina ai tanti riferimenti alla pop culture presenti nel testo. Ognuno di questi elementi contribuisce a rendere “Boom” una canzone immediata e di facile fruizione per chiunque decida di ascoltare. La strumentale di “Boom” realizzata da Mattia Milanesi in collaborazione con Gianmarco Carmelo Toro trae ispirazione dallo stile musicale di Bad Bunny: dinamicità, ritmo, cambi di tono, rendono questo brano assolutamente inconfondibile e dalle mille sfumature.

