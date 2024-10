Antonio’s Revenge: esce il nuovo album “Kill A Miracle” e il singolo “Times Square Lights”

Dopo gli ottimi riscontri del singolo “Fear Year”, la band bresciana Antonio’s Revenge è pronta a tornare con un doppio lancio: il nuovo singolo “Times Square Lights” e l’album “Kill A Miracle”, entrambi in uscita venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

“Kill A Miracle” è un’opera che racchiude nove diapositive che raccontano momenti di vita vissuta, viaggi, amicizie, perdite e paure, tutte culminanti nella speranza di tornare a desiderare le stelle. Il disco, registrato interamente negli studi degli Antonio’s Revenge e mixato e masterizzato da Dan Konopka, batterista degli OK GO, presso il Siren Sound Recorders and Mixers di Los Angeles, si presenta come una scatola dei ricordi, che riporta alla luce piccole parti di noi dimenticate nel tempo.

Il singolo “Times Square Lights” cattura le emozioni della prima volta a New York. Ritrovarsi nel traffico tra i grattacieli, percorrere le sue strade e diventare parte del flusso di vita della città è un’esperienza inebriante, che suscita un insieme di stupore e un sorprendente senso di protezione. Il brano riflette questa sensazione di essere accolti in un luogo caotico ma allo stesso tempo familiare, dove luci e suoni riempiono l’anima.

«Dopo otto anni dal nostro precedente album “All Under Control”, ci siamo sentiti pronti a condividere queste nuove sonorità che rappresentano una crescita personale e musicale per noi – raccontano gli Antonio’s Revenge – “Kill A Miracle” non è solo un disco, ma un viaggio che esplora la vulnerabilità umana e la bellezza della vita, nonostante le sue sfide. Vorremmo che i nostri ascoltatori si sentissero accompagnati in questo percorso, ritrovando lungo la strada anche pezzi di sé.»

Tracklist “Kill a Miracle”: “Fear Year”, “Italian Holiday”, “Kill A Miracle”, “Indian Rose”, “New Life”, “Sentimental Avenue”, “Snow Fate”, “Times Square Lights”, “Buy Me a Friend”.

Con “Kill A Miracle” e “Times Square Lights”, gli Antonio’s Revenge confermano il loro stile distintivo, mescolando l’energia del rock con testi che colpiscono nel profondo.

https://open.spotify.com/intl-it/album/6kq0wVSjbCpP6ZnWDDOs3U?si=7NkLKOWCScKTC_ueK8mqGQ

Antonio’s Revenge è una band bresciana fondata da Alessandro Razzi alla voce e chitarra e Giovanni Boscaini al basso, con l’intento di fondere il brit-pop con il rock americano, ispirandosi alla scena rock italiana. Influenzati da gruppi come Travis, Stereophonics, Foo Fighters e Pearl Jam, creano brani come “Lies No Longer,” “Better Than Myself” e “Little Heaven’s Hell.” Nel corso degli anni, la formazione si evolve e, attualmente, include anche Pedro Perini alla batteria e Nicola Zavanella alla chitarra. La band si esibisce in numerosi concerti dal vivo, acquisendo maggiore consapevolezza e impatto sonoro, anche grazie alla collaborazione con Fausto Zanardelli, noto come “Edipo” (oggi ComaCose), alle tastiere e alle percussioni. Nel 2011, pubblicano il loro primo EP acustico, “Times Square Lights,” registrato presso gli studi Produzioni Dada di Salò (Bs). Il brano “Better Than Myself” viene incluso nella compilation “Riot on Sunset vol.26” dell’etichetta californiana 272 Records. Nel 2013, esce la prima versione del singolo autoprodotto “The Kids!,” utilizzato come sigla per una trasmissione radio locale. Successivamente, tornano in studio per lavorare al loro primo album elettrico, “All Under Control”, pubblicato nel 2016, insieme al singolo “Better Than Myself”. Nel 2023, gli Antonio’s Revenge iniziano le registrazioni di un nuovo album, caratterizzato da una nuova direzione musicale pur mantenendo il loro stile distintivo. Dopo un lungo stop a causa della pandemia, nel 2024 tornano con il singolo “Fear Year,” seguito a ottobre dal nuovo singolo “Times Square Lights” e dal secondo album “Kill A Miracle,” mixati e masterizzati da Dan Konopka degli OK GO. Gli Antonio’s Revenge continuano a evolversi, confermando il loro stile unico che mescola energia rock e testi profondi, mentre la loro nuova musica si prepara a lasciare un’impronta indelebile sulla scena musicale.

