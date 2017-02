Panorama Music Winter seconda edizione dal 22 al 31 marzo

Rock ’n’ roll on the rocks, letteralmente: musica e panorami alpini innevati sono coprotagonisti del festival Panorama Music Winter, la cui seconda edizione dal 22 al 31 marzo fornirà la colonna sonora al finale della stagione sciistica in Val di Fassa, con sei concerti che avranno un profondo rispetto per l’ambiente naturale che li ospita (incluso un impiego particolarmente discreto dell’amplificazione).

I live di Panorama Music Winter, tutti a ingresso gratuito e sempre alle ore 13, si terranno all’aperto in alta quota, sulle terrazze panoramiche dei più noti rifugi delle Dolomiti, con un colpo d’occhio paesaggistico mozzafiato fornito dai più spettacolari gruppi dolomitici nel bel mezzo delle piste da sci ancora perfettamente innevate. Così tra una discesa e l’altra ci si potrà fermare ad ascoltare le esibizioni dai sapori rock, funky, soul, R&B, folk, reggae presso le aree sciistiche Canazei Belvedere (Rifugio Ciampolin), Passo San Pellegrino (Chalet Cima Uomo), Moena-Alpe Lusia (Chalet Valbona), Buffaure (Baita Cuz), Col Rodella (Rifugio Des Alpes) e Ciampediè (rifugi Baita Checco e Baita La Zondra). I luoghi dei concerti sono raggiungibili con gli sci, muovendosi tra le piste, o direttamente con gli impianti di risalita facendo poi brevi tratti a piedi.

Panorama Music Winter è organizzato dalle Società impianti a fune della Val di Fassa, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa.

Sarà la vocalist creola Ty Le Blanc a intonare le prime note di Panorama Music Winter 2017, mercoledì 22 marzo allo Chalet Cima Uomo (Passo San Pellegrino, Moena). La cantante texana ha una innata predisposizione per il blues, l’R&B, il jazz e tutto quanto fa black music, incluse incursioni nel rock e il pop. La sua presenza sarà un tocco di calore in mezzo al paesaggio innevato.

L’esibizione dei Cinellis di giovedì 23 allo Chalet Valbona (Lusia, Moena) riporterà sulle scene uno storico trio del rock ’n’ roll made in Italy davanti al quale sarà difficile trattenersi dal ballare, anche con gli scarponi da sci ai piedi.

Lo slancio rock ’n’ roll proseguirà poi venerdì 24 al Rifugio Ciampolin (Belvedere, Canazei) con Mr. Alex & the Mystery Train: scatenati, irrefrenabili, con le loro scalette a suon di Elvis Presley e derivati.

Sabato 25 il sole dei Caraibi illuminerà le piste da sci della Val di Fassa: lo porteranno con sé i Myztic Lion and the Juggernaut Nation. La band dell’ex campione di windsurf Fabian Heidegger con i suoi ammiccanti ritmi reggae unirà in un unico abbraccio il pubblico di ben due rifugi: Baita Checco e Baita La Zondra (Ciampediè, Vigo di Fassa)

Domenica 26 il percorso di Panorama Music Winter si interseca con quello della Slaifernèda, la gara di discesa con slitte e altri mezzi improbabili. Le evoluzioni dei pittoreschi mezzi di discesa avranno come colonna sonora le cover e i brani folk della Dolomiten Bier Band. Sarà il Rifugio Des Alpes (Col Rodella, Campitello di Fassa) a ospitare questo quartetto che è garanzia di spirito festivo.

Dopo queste sue prime cinque giornate, Panorama Music Winter farà una breve pausa per poi tornare con un concerto conclusivo venerdì 31 alla Baita Cuz (Buffaure, Pozza di Fassa) assieme ai vigorosi ritmi dei Cinellis.

PROGRAMMA

Mercoledì 22 marzo – ore 13:00

Chalet Cima Uomo – Passo San Pellegrino – Moena

Ty Le Blanc & Band (funky, soul, R&B)

Giovedì 23 marzo – ore 13:00

Chalet Valbona – Lusia – Moena

The Cinellis (rock ’n’ roll)

Venerdì 24 marzo – ore 13:00

Rifugio Ciampolin – Belvedere – Canazei

Mr. Alex & the Mystery Train (rock ’n’ roll)

Sabato 25 marzo – ore 13:00

Rifugi Baita Checco e Baita La Zondra – Ciampediè – Vigo di Fassa

Myztic Lion and the Juggernaut Nation (reggae)

Domenica 26 marzo – ore 13:00

Rifugio Des Alpes – Col Rodella – Campitello di Fassa

La Slaifernèda con

Dolomiten Bier Band (cover, folk)

Venerdì 31 marzo – ore 13:00

Baita Cuz – Buffaure – Pozza di Fassa

The Cinellis (rock ’n’ roll)

Informazioni:

APT Val di Fassa – Ufficio Turistico Moena:

Piaz de Navalge, 4 – 38035 Moena (TN)

tel.: 0462 609770

e-mail: infomoena@fassa.com

sito web: http://www.fassa.com/IT/Eventi-Val-di-Fassa-Panorama-Music-Festival-Winter-Edition/

Biglietti:

Tutti i concerti sono gratuiti

Il biglietto di andata/ritorno degli impianti di risalita è a carico dei partecipanti

Direttore artistico: Enrico Tommasini