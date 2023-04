UNA FUGA IN EGITTO. ROTTA VIRTUALE PER L’ESILIO uno spettacolo dal vivo in realtà aumentata e virtuale

Si terrà a Catania venerdì 7 aprile e poi ad Arzachena (Ss) mercoledì 19 e a Cagliari giovedì 20 aprile Una fuga in Egitto. Rotta virtuale per l’esilio, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Turi Zinna con la collaborazione drammaturgica di Tino Caspanello e Lina Prosa e la presenza in scena di Valentina Ferrante.

Una fuga in Egitto è un progetto teatrale interamente sviluppato per visori di realtà virtuale. Il pubblico, indossato il visore, percepirà di essere all’interno e di essere parte dello stesso ambiente nel quale agiscono i personaggi. Attraverso una combinazione di tecnologie all’avanguardia, paesaggi sonori immersivi, lo spettacolo esplora l’intricata connessione tra memoria, sensi, percezione del mondo, manipolazione e coscienza, nonché una visione del mondo intrinsecamente femminile.

Tre lavoratori della parola, Lina Prosa, Tino Caspanello e Turi Zinna, invadono il campo della realtà virtuale per congegnare un’esperienza immersiva multidimensionale che sfuma i confini tra l’intimo e il politico, tra il simulato e il concreto, tra l’ora e l’allora, un’esperienza che confonde i confini tra la stessa realtà virtuale e la performance. Con in mente l’idea di un teatro totale, Turi Zinna accorpa il mondo della drammaturgia, del cinema immersivo tridimensionale a 360°, delle arti visive digitali, della musica elettronica e della tecnica teatrale, grazie a un cast composto da Barbara Giordano nel ruolo di Maria, Marcello Montalto nel ruolo di Giuseppe, Chiaraluce Fiorito e Giovanni Arezzo rispettivamente nel ruolo dell’Arcangelo nero e dell’Arcangelo Bianco e Valentina Ferrante nel ruolo di Elisabetta, e la collaborazione di Giancarlo Trimarchi per la composizione e l’ingegneria del suono, Antonio Parrinello per la direzione della fotografia.

Una Maria che feconda in sé un pensiero rivoluzionario, che annuncia la sua Immacolata Concezione a un angelo divenuto ateo. Un Giuseppe pavido e conformista, incapace di comprendere e pronto a divorziare. Un tempio deciso a far strage degli occhi indisponibili a essere programmati. Una Maria che partorirà uno sguardo destinato a liberare il mondo. Una salvezza, non ancora salva, da dover salvare.

UNA FUGA IN EGITTO. ROTTA VIRTUALE PER L’ESILIO uno spettacolo dal vivo in realtà aumentata e virtuale

Drammaturgia Lina Prosa, Tino Caspanello, Turi Zinna

progetto drammaturgico, post produzione e regia Turi Zinna

attori in video 360° stereoscopico Barbara Giordano, Marcello Montalto, Chiaraluce Fiorito, Giovanni Arezzo, Valentina Ferrante

attori in scena Valentina Ferrante, Turi Zinna

musiche originali e ingegneria del suono Giancarlo Trimarchi

regista assistente Federico Magnano San Lio

sviluppatori unity Tiziano Lotta e Just Funny Games

sviluppatore max msp Gianluca Aresu

costumi Vincenzo La Mendola

D.O.P. Antonio Parrinello

collaboratore compositing Rocco Minore

produzione Retablo Dreamaturgy Zone

Catania – Via del Principe (Via del Principe, 20), dall’1 al 7 aprile, ore 19.30 e 21.00

Arzachena (SS) – AMA – Auditorium multidisciplinare Arzachena (Viale Paolo Dettori), – 19 aprile, ore 19:00 e 21:00

Cagliari – Teatro Massimo (via De Magistris 12), 20 aprile, ore 16:00 e 17:30

Per informazioni e prenotazioni tramite whatsapp. Elena Russo – 327 267 8002.

