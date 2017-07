In camper al Safari Park di Pombia (NO)

Il Safari Park (www.safaripark.it) di Pombia (NO), a pochi minuti dal Lago Maggiore ed a soli 45 minuti da Milano, propone per la stagione estiva 2017 un’offerta speciale dedicata a chi ama visitare il mondo in Camper.

Chi sosta una notte al SafariCamping ed acquista i biglietti per visitare il Safari Park, il giorno successivo entrerà gratis al Parco!

Inoltre, visitando il Parco, si dimezza il costo giornaliero della piazzola Camper che, compreso di corrente elettrica e carico/scarico acque chiare, scende a € 10,00.

Sostando al SafariCamping si può poi utilizzare il comodo varco interno che mette in comunicazione il Camping con il Safari Park, liberi di andare e venire dal proprio Camper al Parco e viceversa tutte le volte che lo si desidera durante l’intero orario di apertura.

Una bella occasione per vivere al meglio le tante emozioni che questo grande Parco propone in tre aree organizzate per soddisfare il divertimento di tutta la famiglia: il Parco Safari Animali con un percorso strutturato come un vero e proprio safari di oltre 5 km per scoprire 200 specie di animali tra cui leoni bianchi, giraffe, rinoceronti, antilopi, tigri, scimmie, elefanti e molto altro; il Parco Divertimenti con 11 diverse attrazioni per la gioia di tutti, come la ruota panoramica, i tronchi sull’acqua, la nave pirata, il cinema 5D, il bruco verde e molto altro; l’Area Tematica con 5 esposizioni dedicate, tra cui l’acquario, il rettilario e l’insettario.

Da non perdere il grande Teatro Arena Romana dove si svolgono gli spettacoli dal vivo: Cavalli e Spagna e Argentina Malambo. Non mancano poi le dimostrazioni con Rapaci in Volo, Pappagalli Show e Leoni Marini e le interazioni dirette con alcuni animali come ad esempio i lemuri. Infine, da non dimenticare il Parco Jurassico, la Fattoria Far West e la Casa dei Pappagalli!

Il Safari Park si completa con le aree pic nic e 16 punti ristoro e vendita gadget.

Il Safari Park è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 ed è visitabile anche nei giorni di pioggia grazie alle numerose strutture e attrazioni al coperto.

Per informazioni aggiuntive: http://www.safaripark.it/il-parco/area-sosta-camper/

Safari Park fa parte di Lago Maggiore Fun (www.lagomaggiorefun.com): i migliori divertimento del Lago Maggiore per giovani e famiglie!

Facebook: SafariPark Multimedia – #safariparkpombia