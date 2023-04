La spiaggia più bella dei Caraibi è ad Aruba

In occasione dei Travelers’ Choice Best of the Best 2023, gli utenti di TripAdvisor hanno eletto Eagle Beach come spiaggia più bella dei Caraibi e seconda spiaggia più bella al mondo. La classifica premia le destinazioni, gli hotel, i ristoranti e le attività più amate dai viaggiatori, sulla base delle recensioni e delle opinioni raccolte da turisti e buongustai di tutto il mondo su Tripadvisor nel corso dell’ultimo anno. Tutti i vincitori del premio Best of the Best sono in cima alle classifiche di TripAdvisor posizionandosi nel migliore 1% di tutti i listings presenti sulla famosa piattaforma di recensioni online, il che li rende i preferiti dai viaggiatori per il 2023.

“I visitatori notano e apprezzano tutti gli sforzi che facciamo da parte di A.T.A. e del Ministero del Turismo di Aruba in merito alle strategie si sostenibilità e conservazione delle nostre spiagge, ed è così che riusciamo ad ottenere risultati che ci rendono orgogliosi come Paese. Aruba è una piccola isola dei Caraibi fortemente basata sul turismo, per noi è pertanto un vero onore che una spiaggia della nostra Happy Island venga nominata miglior spiaggia dei Caraibi. Negli anni passati, Eagle Beach si è classificata come una delle spiagge più belle dei Caraibi, ma essere al primo posto supera ogni aspettativa”, ha dichiarato Ronella Croes, Amministratore delegato di A.T.A. (Aruba Tourism Authority).

“Congratulazioni ai vincitori dei Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best 2023”, ha dichiarato John Boris, Chief Marketing Officer di Tripadvisor. “La ripresa dei viaggi a cui abbiamo assistito nell’ultimo anno ha ulteriormente aumentato la competizione. La presenza tra i Best of the Best dimostra che i vincitori hanno saputo offrire esperienze esemplari a coloro che contano di più: i loro ospiti. Con il mutare delle aspettative, la continua carenza di manodopera e l’aumento dei costi, non si tratta di un’impresa facile, e sono continuamente colpito dalla capacità di resistenza e di adattamento del settore del turismo e dell’ospitalità. Brindiamo a un altro anno di successi!”.

Eagle Beach è la spiaggia più ampia di Aruba, famosa per la sua sabbia bianca e soffice e perché ospita due degli alberi più fotografati e rinomati di Aruba, i fofoti, che con la loro caratteristica silhouette sagomata dal vento sono ormai diventati uno dei simboli dell’isola. La straordinaria composizione di coralli e conchiglie, fa sì che la sabbia di Eagle Beach si mantenga fresca anche nelle ore più calde della giornata: ciò significa che è possibile dedicarsi a lunghe passeggiate a piedi nudi lungo il litorale in qualsiasi momento del giorno!

Eagle Beach è anche il luogo di nidificazione preferito dalle tartarughe marine che ogni anno, da marzo a novembre, tornano su questa spiaggia per depositare le proprie uova in attesa che si schiudano. È così che, durante una passeggiata in spiaggia, ci si ritrovi ad assistere all’emozionante spettacolo della schiusa delle uova delle tartarughe acquatiche e si assista all’incamminarsi dei piccoli verso il mar dei Caraibi, pronti a prendere il largo.

Infine, uno dei momenti migliori per visitare questo angolo di paradiso è sicuramente il tramonto, quando il cielo si tinge di arancione, rosa, rosso e viola. È possibile bere un cocktail in uno dei resort con vista sul mare, mangiare con i piedi nella sabbia presso il Passion’s on the Beach, organizzare un picnic al tramonto oppure semplicemente portare un telo mare e sedersi sulla sabbia morbida: le spiagge di Aruba sono tutte libere e pronte ad accogliervi.

