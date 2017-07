Egitto, tra cultura, storia e mare…

Se siete alla ricerca di una vacanza all’insegna del relax, dei sapori mediorientali, del divertimento e della storia allora l’Egitto fa al caso vostro.

Il Paese dei Faraoni, infatti, offre meravigliose attrazioni: le grandi piramidi di Giza insieme alla Grande Sfinge, rappresentano il fiore all’occhiello di una delle nazioni più ricche di reperti archeologici del pianeta. Il Cairo, Luxor, Assuan e Alessandria sono solo alcune delle destinazioni che chi è alla ricerca dei resti dell’antica civiltà egizia non può non visitare.

Scegliere l’Egitto come meta per l’estate ha i suoi vantaggi: sole e mare tutto l’anno, vicinanza con l’Italia e ottimi collegamenti dagli aeroporti di Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Ancona, Napoli e Bari che in poche ore vi permetteranno di godere delle meraviglie di veri e propri paradisi terrestri.

Per chi è alla ricerca di storia, cultura e vuole godere del meglio delle tradizioni del Paese, una crociera sul Nilo da Luxor a Assuan sulla felucca, tipica imbarcazione a vela, è imprescindibile. Navigare il maestoso fiume Nilo, che solca il Paese creando una zona naturale molto fertile e rigogliosa, è un’avventura indimenticabile adatta a tutte le età. Durante la crociera si avrà l’opportunità di visitare, tra l’altro, i templi di Karnak e Luxor, la Valle dei Re, la Valle delle Regine e il tempio di Hatshepsut.

Ma il fascino dell’Egitto non si ferma sicuramente alla sua storia e tradizione millenaria. Alle mete classiche si aggiungono le splendide località marittime, tra le più apprezzate al mondo, che si affacciano sulle rive del Mar Rosso: Sharm El Sheik, Hurgada, Marsa Alam ma anche Marsa Matruh, El Quseir, El Gouna, Dahab e Berenice sono sicuramente tra le prime mete individuate da tutti coloro che sono alla ricerca di una vacanza al mare, poco distante dall’Italia e a prezzi contenuti. Sole e acqua calda tutto l’anno rendono, infatti, l’Egitto il luogo più vicino all’Europa per immergersi tra splendide barriere coralline e godere del mare alla vista di romantici tramonti. Oltre le immersioni nelle acque cristalline del Mar Rosso, si possono praticare numerosi sport acquatici: windsurf, parasailing, kitesurf, wakeboard e molto altro.

Proprio per rilanciare la destinazione in vista dell’estate, l’Ente del Turismo egiziano in Italia ha lanciato lunedì 5 giugno una campagna promozionale sul web che durerà 4 settimane. L’attività promozionale segue la campagna TV che è partita domenica 28 maggio.

Il progetto, realizzato da JWT, propone le immagini dei luoghi simbolo e delle attività più popolari del Paese dei Faraoni accompagnate da testi brevi e ironici che giocano sul contrasto tra le opportunità di relax, divertimento e cultura offerte dalle località egiziane e le situazioni di routine che caratterizzano la vita in città.

Se siete alla ricerca di un posto che unisca sole, cultura, buon cibo e divertimento non vi resta altro che prenotare una vacanza in Egitto che sia per un weekend o per più tempo.

L’Ente del turismo egiziano

L’Ente del Turismo egiziano è stato fondato nel marzo del 1981, per ordine del decreto presidenziale No. 134 che approvava una raccomandazione del Ministro del Turismo. L’Ente si dedica alla promozione dell’Egitto come destinazione turistica di prima classe, in linea con la crescita del marketing turistico come disciplina autonoma e l’emergere di nuovi strumenti di promozione turistica. L’Ente ha risposto alla crescente concorrenza nel settore dei viaggi e del turismo attraverso l’adozione di una configurazione avanzata, in grado di agire in modo dinamico. L’assunzione di questa struttura è dovuta al crescente numero di nuove attraenti destinazioni e di compagnie aeree a basso costo e agli enormi progressi compiuti dall’industria delle compagnie aeree.