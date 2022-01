Il pensiero diverso – Stefano Labbia

Non è un manuale. Non è un diario. Così come, “Il pensiero diverso” scritto da Stefano Labbia, giovane autore poliedrico, classe 1984, non è una dottrina. Nel libro, Labbia analizza la natura umana da sempre alla spasmodica ricerca della felicità ma che, durante il corso dei secoli, l’ha sempre allontanata da sé con ogni mezzo.

Un libro di consigli, dunque? Sicuramente un libro illuminante che ci fa vivere molte delle situazioni in cui l’uomo moderno si imbatte quotidianamente, analizzandole da ambedue le parti – perché, ci dice il Labbia, “esistono sempre due parti: noi e gli altri, quando in realtà dovrebbe essercene solamente una.”. La collettività. Siamo collegati l’uno all’altro, scrive l’autore nel libro, e così come la sofferenza di uno diviene quella degli altri, la gioia di molti è la nostra felicità.

Un bignami sulla vita e sull’amore. Un viaggio lungo i binari della felicità, meta da tutti agognata, desiderata ma spesso autosabotata dal nostro ego, dal nostro arrivismo, dal dio denaro. Un percorso, questo, vissuto dal Labbia in prima persona che non giudica, non predica ma si limita ad abbandonare ogni frustrazione, ogni dolore, ogni demone interiore che sembra divorare lentamente la nostra vita nel quotidiano.

Cos’è dunque il “Pensiero dverso”? È ribaltare gli schemi, mettere al primo posto l’altro e la sua felicità che diviene nostra, pensando in modo diverso.

SCHEDA DEL LIBRO:

Titolo: “Il Pensiero diverso” / “Be happy, Think different”

Autore: Stefano Labbia

Genere: Narrativa / Guida

Pagine: 100

Lingua: italiano – inglese

Editore: Amazon

Anno: 2021

ISBN: 9781699699317

Sito dell’autore: https://bit.do/stefanolabbia