Incidenti ciclisti. 147 morti da inizio anno

L’Osservatorio Ciclisti di ASAPS, dal 1° gennaio al 24 settembre 2023 conta 147 decessi tra questi utenti vulnerabili, in miglioramento rispetto agli ultimi due anni ma con un luglio veramente tragico con ben 34 decessi. I dati dell’Osservatorio CICLISTI mettono in luce, una localizzazione per regione, un trend in peggioramento per la Lombardia:

LOMBARDIA: 31

EMILIA ROMAGNA: 19

VENETO: 16

TOSCANA: 14

PIEMONTE: 12

LAZIO: 9

CAMPANIA: 9

PUGLIA: 8

Cinquantasei ciclisti avevano più di 65 anni di età. Ancora una volta per sensibilizzare l’opinione pubblica ASAPS ha attivato la geolocalizzazione dei sinistri stradali mortali in Italia con il coinvolgimento dei ciclisti, attualmente con oltre 17.000 visualizzazioni.

I dati del trimestre maggio-luglio 2023 parlano di 74 decessi accertati, a fronte dei 75 (dato consolidato ISTAT) dello stesso trimestre anno 2019, cioè prima della pandemia (ultimo anno certificato da Aci-Istat). ASAPS continuerà durante i prossimi mesi a fornire i tristi numeri in tempo reale, come agenzia specializzata per la sicurezza stradale. Sostieni ASAPS attraverso donazioni per chi ha veramente a cuore la sicurezza stradale.

