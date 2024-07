Orso senza collare in giro ad Alfedena: non cercate “l’incontro”, non passeggiate da soli, ma andate sempre in compagnia

Questa mattina verso le 6:00 un orso (senza collare) è e entrato nel giardino di casa mia ad Alfedena. Thor il mio maremmano, abbaiava come un pazzo. Abbiamo cacciato l’orso gridando dalle finestre. È entrato in giardino passando per i vari “casotti”. L’orso è un animale veramente magnifico, che va rispettato. La convivenza, a volte può risultare difficile, ma bisogna sempre trovare il giusto punto di equilibrio. La mia domanda è: come mai gli orsi, sempre più, “circolano’ all’interno dei centri abitati?

E’ giusto segnalare o non segnalare la presenza in paese dell’orso?

Si, è giusto segnalare la presenza dell’orso in paese, al fine di tutelare sia l’animale, sia l’uomo. In questo periodo alle 6:00 di mattina, ad Alfedena, ci sono i turisti che passeggiano, corrono o si allenano con il fresco.



L’orso marsicano diciamo che non è particolarmente aggressivo. Una cosa è certa, parlare in astratto è facile, quando poi si incontra un orso, magari da vicino, non tutti hanno il sangue freddo di reagire correttamente. Ribadisco, ancora una volta, che sono per la convivenza con gli animali selvatici. Faccio un esempio pratico: in giardino ho il cane, perché spesso era “frequentato” da volpi e faine. Neanche una volta mi è venuto in mente di usare brutali trappole per far loro del male. Il cane, è un ottimo deterrente contro faine e volpi.

Per l’orso c’è poco da fare… se vuole entrare in una proprietà entra.

Devo dire che questa mattina è bastato urlare dalle finestre che subito l’orso è fuggito, quindi in tutta sincerità posso affermare che non ho visto alcun tipo di aggressività da parte dell’orso.

Fate attenzione quindi, non cercate l’incontro con l’orso. Non passeggiate da soli, ma andate sempre in compagnia.

Per tutto il resto seguite le indicazioni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio https://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=544

