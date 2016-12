Omicidio all’italiana: prime foto dal set del nuovo film di Maccio Capatonda

Connect on Linked in

Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all’astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne!

Ma sarà un efferato crimine o un… omicidio a luci grosse??

CAST ARTISTICO

Piero Peluria, Filippo Bello, Eugenio Normale

MARCELLO MACCHIA (Maccio Capatonda)

Marino Peluria

LUIGI LUCIANO (Herbert Ballerina)

Agente Farina

ENRICO VENTI (Ivo Avido)

Commissario Fiutozzi

GIGIO MORRA

Donatella Spruzzone

SABRINA FERILLI

Fabiola Normale

ANTONIA TRUPPO

Gianna Pertinente

ROBERTA MATTEI

Antonello

FABRIZIO BIGGIO

Contessa Ugalda Martirio In Cazzati

LORENZA GUERRIERI

CAST TECNICO

Regia

MARCELLO MACCHIA (Maccio Capatonda)

Soggetto

MARCELLO MACCHIA

GIANLUCA ANSANELLI

SERGIO SPACCAVENTO

Sceneggiatura

MARCELLO MACCHIA

GIANLUCA ANSANELLI

LUIGI LUCIANO

DANIELE GRIGOLO

DANILO CARLANI

SERGIO SPACCAVENTO

Montaggio

GIOGIO’ FRANCHINI

MARCELLO MACCHIA

Fotografia

MASSIMO SCHIAVON

Suono

ROBERTO REMORINO

Scenografie

PAOLO SANSONI

Costumi

CHIARA MASSA

Trucco

PAOLO BREDA

Organizzatore Generale

ENRICO VENTI

Una produzione

LOTUS PRODUCTION società di Leone Film Group con MEDUSA FILM

Realizzata da

LOTUS PRODUCTION società di Leone Film Group

Prodotta da

MARCO BELARDI

Una distribuzione

MEDUSA FILM